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Найбільша і масштабна: у Скандинавії відкрили морську вітроелектростанцію

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Біля узбережжя Данії шведська компанія Vattenfall відкрила найбільшу у Скандинавії морську вітроелектростанцію Horns Rev 3, яка стала наймасштабнішим проектом компанії.

Про це повідомляє CNBC, посилаючись на прес-реліз компанії. Комплекс вітрогенераторів складається з 49 вітряних турбін висотою понад 180 метрів, розташованих в 25-40 км від західного узбережжя Данії в Північному морі.

Вітряна турбіна на станції Horns Rev 3

Вітряна турбіна на станції Horns Rev 3

cnbc.com

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Надалі електростанція забезпечить збільшення на 12% вироблення вітряної електроенергії в Данії, що дозволить забезпечити енергією 425 тис. сімей на рік.

Перший фундамент для генераторів Horns Rev 3 був встановлений на дні моря у жовтні 2017 року, а перші турбіни почали постачати енергію вже у грудні 2018 року.

Варто відзначити, що компанія Vattenfall, крім вітропарку Horns Rev 3, здійснює проекти будівництва морських вітряних електростанцій Vesterhav Syd&Nord і Kriegers Flak, реалізація яких додасть в цілому більше 1,4 ГВт потужності в енергетичну систему Данії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кенії почали використовувати водяні гіацинти в якості біопалива для створення ефективної альтернативи дров і вугілля.

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