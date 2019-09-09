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9 вересня • оновлено в 12:55
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"Розміром з хмарочос": в Бразилії показали гігантські лопаті для вітрогенератора

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Бразильська енергокомпанія Aeris спроектувала і створила найдовшу лопать для вітряної електростанції довжиною 74 метри на конвеєрі заводу Ceara.

Про це повідомляє прес-служба компанії, відзначаючи, що такі довгі лопаті незабаром будуть затребувані на зовнішньому ринку через постійне збільшення темпів будівництва і потужностей вітрогенераторів по всьому світу.

Лопата для вітрогенератора довжиною 74 метри

Лопата для вітрогенератора довжиною 74 метри

diariodonordeste.com.br

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Нові лопаті довжиною 74 м будуть змонтовані на вітряні турбіни Vestas, що працюють в Бразилії, де вітроенергетична індустрія штату вклала близько $ 100 млн в розвиток і підтримку інфраструктури.

Зазвичай вітроенергетичні комплекси ставлять на свої вітряки лопаті довжиною 50-60 метрів, тому для створення і використання подовженої лопаті потрібно було вкластися в розробку цілої інфраструктури для гармонізації конструкції нового генератора.

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Аналітик з відділу корпоративних комунікацій Aeris Мауро Кастрол зазначив, що 74-метрові лопаті поки знаходяться в стадії тестування.

"Поставки лопатей плануємо почати в листопаді-грудні, а до тих пір ми відрегулюємо логістичні процедури. У 2020 році виробництво і транспортування лопатей будуть повністю налагоджені", - заявив аналітик.

Нові лопаті Aeris будуть встановлені на вітряки з генеруючим потенціалом в районі 4,2 МВт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Шотландія знайшла вигоду від найсильнішого вітру: масштаби буде важко уявити

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Тема
енергетична незалежність
Місце
Бразилія
Тег
Альтернативна енергетика
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