Вчені навчилися видобувати енергію з морської води

Вчені створили міцну мембрану, за допомогою якої можна добувати поновлювану енергію з морської води завдяки технології осмосу.

Про це йдеться в роботі групи дослідників з Університету Дікіна в Австралії і Мічиганського університету в США, зазначає агентство XinhuaNet. Видання стверджує, що ідея не є новою, проте до сьогодні нікому не вдавалося створити мембрану, яка могла б витримати довгий час у морській воді.

Ілюстрація irena.org

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Технологія осмосу використовується там, де солона океанічна вода змішується з річковою. Завдяки концентрації солей між ними створюється потік молекул води через мембрану в бік солоного розчину, внаслідок чого утворюється тиск прісної води на мембрану.

Потенціал електростанцій, які видобувають енергію завдяки осмосу, може досягти 1700 ТВт, що можна порівняти з енергоспоживанням споживанням Китаю, зауважують фахівці Statkraft. Однак досі такі установки вважаються експериментальними через проблеми створення міцної мембрани, яка є центральним елементом осмотичної станції. Всі зроблені раніше прототипи швидко руйнувалися через постійний вплив солоної води.

Цього разу вчені використали особливі арамідні нановолокна, щоб отримати гнучкий, але міцний матеріал. Дослідники неодноразово промивали мембрану в хлориді натрію протягом 20 циклів, щоб контролювати її стабільність, і виявили, що вона продовжувала функціонувати оптимально після 200 годин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у США вчені з компанії IBM розробили акумулятор на основі матеріалів, отриманих із морської води.

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