В Китае начнут испытания беспилотных автомобилей на новых источниках энергии

В Китае начали создание испытательного центра для беспилотных автомобилей, которые работают на инновационных источниках энергии.

Об этом сообщает Global China Daily. Проект будет создаваться при участии автопроизводителя Guangzhou Automobile Group и правительства города Шаогуань.

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Создание центра потребует инвестиции в размере 2,15 млрд юаней (около $307 млн), причем сама конструкция займет территорию размером 573 гектара. Авторы проекта ожидают, что после завершения строительства он станет центром по тестированию автомобилей, чей уровень конкурентоспособности соответствует мировому уровню.

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"Интеллектуализация автомобилей – это неизбежная тенденция будущего. Новый испытательный центр обеспечит эффективное тестирование, проверку и сертификацию автомобилей для их вывода на мировой уровень", – заявил заместитель директора Исследовательского института Guangzhou Automobile Гуань Цяо.

Издание отмечает, что толчком для создания центра стала выдача лицензий для дорожных испытаний беспилотных автомобилей в ряде городов Китая, таких как Пекин, Чанша и Гуанчжоу.

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