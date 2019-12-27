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27 грудня • оновлено в 23:28
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У Китаї почнуть випробування безпілотних автомобілів на нових джерелах енергії

1.1т
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У Китаї почали створення випробувального центру для безпілотних автомобілів, які працюють на інноваційних джерелах енергії.

Про це повідомляє Global China Daily. Проект буде створюватися за участю автовиробника Guangzhou Automobile Group і уряду міста Шаогуань.

Ілюстрація

Ілюстрація

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Створення центру потребує залучення інвестицій у розмірі 2,15 млрд юанів (близько $307 млн), причому конструкція центр займе територію розміром 573 гектари. Автори проекту очікують, що після завершення будівництва він стане центром з тестування автомобілів, чий рівень конкурентоспроможності відповідає світовому рівню.

Випробування автономного авто в Гуанчжоу

Випробування автономного авто в Гуанчжоу

global.chinadaily.com.cn

Випробування автономного авто в Гуанчжоу

Випробування автономного авто в Гуанчжоу

global.chinadaily.com.cn

"Інтелектуалізація автомобілів – це неминуча тенденція майбутнього. Новий випробувальний центр забезпечить ефективне тестування, перевірку та сертифікацію автомобілів для їх виведення на світовий рівень", – заявив заступник директора Дослідницького інституту Guangzhou Automobile Гуань Цяо.

Видання зазначає, що поштовхом для створення центру стала видача ліцензій для дорожніх випробувань безпілотних автомобілів в ряді міст Китаю, таких як Пекін, Чанша і Гуанчжоу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як інженери компанії Tesla оновили систему автоматичного пілотування для своїх електромобілів, завдяки чому вона навчилася розпізнавати нові типи об'єктів.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Китай
Теги
Green Oboz електромобілі
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