В Еміратах поставили вражаючий рекорд з видобутку сонячної енергії

У Дубаї вибрали підрядника, який побудує сонячну електростанцію потужністю 900 МВт при заявленій ціні в 1,7 цента за кВт/год, що стане абсолютним світовим рекордом.

Про це виданню Bloomberg повідомив головний виконавчий директор управління Дубая з електрики і водопостачання (DEWA) Саїд Мохаммед аль-Тайер. За його словами, дані підрядника не оголошуються до проведення повної перевірки тендера.

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За словами чиновника, станція стане п'ятим об'єктом сонячного парку імені Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума, який до 2030 року матиме 5 ГВт встановленої потужності, якщо DEWA завершить його відповідно до плану.

За даними Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії, в кінці 2018 року Об'єднані Арабські Емірати, вийшли на "сонячну потужність" в 594 Мвт, що істотно більше, ніж в будь-якій іншій країні регіону Перської затоки.

Дубай має намір істотно знизити залежність від нафти і газу в енергетичному секторі і до 2020 року забезпечувати 7% своєї потреби в електроенергії за рахунок сонячних установок, а до 2050 року 75% джерел енергії повинні виходити з поновлюваних джерел, на що уряд хоче витратити $22 млрд.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Львові на стінах і даху будівлі встановили гігантську сонячну електростанцію.

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