Україну чекає "другий Чорнобиль": енергоблоки АЕС зношені на 80%

Україна упродовж найближчих 30 років не зможе відмовитися від атомної енергетики. Проте на сьогодні 15 робочих реакторів чотирьох українських АЕС зношені вже на 80%, а на їхнє повне виведення з ладу державі може знадобитися майже $15 млрд і одночасно якісна реформа енергетичного сектору країни.

Про це в інтерв'ю заявив підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, член Ради з інновацій при прем'єр-міністрі Ігор Тинний (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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"Без атомної енергетики ми проіснувати найближчі 30 років точно не зможемо. Хоча ми країна, яка, напевно, найбільше постраждала у світі (після аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС, – ред.), а втім, ми дуже безладно ставимося до питання ядерної безпеки", – зазначив він.

Водночас, за словами Тинного, атомна енергія, яку нерідко називають дешевою, такою насправді не є, а саме твердження – міф.

"Якщо ми порахуємо, наприклад, скільки держава витратила коштів (на програму виведення з експлуатації ЧАЕС, – ред.), не здивуюся, що в грошовому еквіваленті це обійшлося в $1 млрд... В середньому у світі на виведення одного енергоблоку з експлуатації треба $1 млрд. А в Україні їх 15. Тому я стверджую, що це міф про дешеву атомну енергетику", – підкреслив бізнесмен.

Він також додав, що на цьому тлі держкомпанія "Енергоатом" недоотримує значні кошти, а Фонд, кошти якого мали б спрямовуватися на виведення відпрацьованих і замортизованих енергоблоків, на сьогодні фактично є порожнім.

Водночас продовжувати терміни експлуатації атомних енергоблоків не можна до нескінченності. Вони зношуються, морально застарівають і становлять загрозу екологічній безпеці. А коштів у держбюджет на виведення атомних енергоблоків нардепи з року в рік не закладають.

Тинний підкреслив, що якщо сьогодні не займатися проблематикою зношеності атомних енергоблоків, то можуть посилитися ризики техногенної катастрофи, а Україна навряд чи змогла б пережити "другий Чорнобиль".

Але якщо вже сьогодні цілеспрямовано впроваджувати дієві реформи в енергетичній сфері, через 30 років Україна може безболісно відмовитися від АЕС з одночасною заміною відсутніх потужностей енергогенерації, прогнозують експерти.

Тинний нагадав, що раніше Німеччина оголосила, що закриє всі свої АЕС до 2021 року. Швейцарія вже відмовилася від експлуатації своїх атомних електростанцій. Крім того, раніше в Україні Міністерство енергетики та екології презентувало програму "Зелений перехід", відповідно до якої у 2050 році в країні частка відновлюваної енергетики має зрости до 70%. До того ж 30% мають становити атомна генерація і газ. А частка виробництва е/е з вугілля повинна скоротитися до 0%.

У зв'язку з цим, як пояснив Тинний, згідно зі стратегією розвитку української енергетики, всі збиткові вугільні шахти, а також енергопідприємства, які дотує держава, (крім "Енергоатому" й "Укргідроенерго") необхідно оптимізувати або приватизувати.

В Україні один зі шляхів вирішення проблеми зі збитковими держшахтами, на його думку, – виставити їх на продаж приватним інвесторам. Так, на сьогодні у вітчизняному всі вугільні шахти, що перебувають у приватній власності, є прибутковими і забезпечують робочими місцями місцеве населення.

І якщо вугільну реформу не впровадити вже найближчим часом, держава продовжить роками витрачати мільярди гривень "на вітер", замість впровадження реформ та розвитку ринку е/е.

Нагадаємо, Енергетичний перехід – це рух енергетики в бік чистих і безпечних відновлюваних джерел. В рамках Паризької угоди 2015 року світова спільнота домовилася обмежити глобальне потепління на рівні значно нижче за 2°С і докласти всіх зусиль, щоб не перевищити 1,5°С. А отже, перехід на поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має відбутися організовано і за короткий часовий проміжок – протягом декількох наступних десятиліть. Зокрема, до 2050 року транспорт, енергетика, промисловість і населення повинні повністю перейти на відновлювані джерела енергії, залишивши велику частину розвіданих покладів вугілля, а також значну частку запасів нафти і газу в землі.

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