Украинская газовая стратегия должна быть пересмотрена: участники Ukrainian Gas Open

Украинская стратегия газодобычи должна быть пересмотрена. Ее основная цель - открытие новых месторождений и привлечение иностранных инвестиций. Такое мнение высказали OBOZREVATEL спикеры форума UKRAINIAN GAS OPEN, который был организован Energy Club.

Андрей Кострица https://iclub.energy

По мнению президента Energy Club Андрея Кострицы, Форум проводится принципиально накануне отопительного сезона для того, чтобы на профессиональном и экспертном уровне понять текущий статус готовности отрасли к зиме, а также узнать, как можно уменьшить платежки за газ для населения.

"Надеюсь, что наш диалог поможет обновить статус функционирования газовой отрасли, определить пути решения проблемных вопросов и рассмотреть перспективы развития", – отметил Кострица.

Модератором форума, который состоял из трех панельных дискуссий посвященных добыче, инфраструктуре и рынкам, выступил ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский. Он считает, "рассматривать газовую отрасль нужно комплексно, все цепочки взаимосвязаны и в целом от их слаженной работы зависит надежность поставок и собственно энергобезопасность Украины". Следовательно, по его мнению, "сегодня важно понимать стратегическую задачу – отказаться от импорта, для этого нужно развивать добычу и посмотреть действующую стратегию".

Участники панельной дискуссии "Национальная добыча: какую стратегию следует выбрать?" пришли к общему мнению о том, что тренд падения цен в Европе связан с борьбой за этот рынок, поэтому демпинг цен влияет на рентабельность добывающих компаний. Одновременно с этим в Европе актуален другой тренд - это остановка угольных ТЭС и переход на альтернативную энергетику и газ. Поэтому, если рассматривать среднесрочную перспективу, то спрос на голубое топливо все равно будет расти.

Роман Строжев https://iclub.energy

По словам Президента Ассоциации недропользователей Украины Романа Сторожева:

"Украине нужно вкладывать в добычу, однако если государство не способно управлять эффективно своими активами, то значит их нужно продать! Мы должны поддерживать уровень добычи и по Укргаздобыче, и по Укрнафте даже в таких сложных ценовых условиях и это задача минимум. Мы должны наращивать минерально-сырьевую базу, продавать лицензии, чтобы производство газа увеличивалось, а не снижалось. Чтобы через 2 года, когда ценовой тренд пойдет в гору, мы не размахивали руками".

По мнению бывшего руководителя АО "Укргаздобыча" Илья Рыбчича, на сегодняшний день газодобывающая отрасль Украины в сложнейшем состоянии, особенно что касается кадрового потенциала, прежде всего буровиков:

"Я думаю, что добыча в Украине и дальше будет падать. Дай Бог, чтобы я ошибся. Увеличение добычи в Украине никому не нужно. Когда газ продавали по 200 грн при курсе 8 грн/доллар, Укргаздобыча увеличивало добычу, были открыты новые месторождения, которые сейчас не открывают. Сегодня в 10 раз увеличился доход компании, это достаточно средств, чтобы увеличить добычу. Сегодня не нужен никакой инвестор. В Украине инвестор - народ, который платит высокую цену за газ".

Следующие две панельные дискуссии были посвящены вопросам: "Инфраструктура – партнер добытчика и потребителя" и "Как открыть украинский газовый рынок?".

Президент Ассоциации газовых трейдеров Украины Андрей Мизовец напомнил присутствующим, что "в нашем государстве масштаб реального рынка потребления составляет менее трети – это промышленность. Рыночных отношений в потреблении для населения и ТКЭ - нет. Там где нет рыночных отношений, там или политика, или злоупотребления. Нужно как можно быстрее переходить к рыночным отношениям на рынке потребления газа населением".

Андрей Мизовец obozrevatel.com

Главным выводом спикеров Ukrainian Gas Open стало то, что государство должно активно находиться в постоянном профессиональном диалоге и работать над усовершенствованием законодательства, но такого, которое реально улучшит работу участников газового рынка.

Напомним, что в августе Energy Club провел ENERGY TALK SHOW ELECTRICITY MARKET, на котором были обсуждены проблемные вопросы крупных потребителей и поставщиков электроэнергии.

Более подробно по ссылке: iclub.energy/

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