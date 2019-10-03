Українська газова стратегія повинна бути переглянута: учасники Ukrainian Gas Open

Українська стратегія газовидобутку повинна бути переглянута. Її основна мета - відкриття нових родовищ і залучення іноземних інвестицій. Таку думку висловили OBOZREVATEL спікери форуму UKRAINIAN GAS OPEN, який був організований Energy Club.

Андрій Костриця https://iclub.energy

На думку президента Energy Club Андрія Костриці, Форум проводиться принципово напередодні опалювального сезону для того, щоб на професійному та експертному рівні зрозуміти поточний статус готовності галузі до зими, а також дізнатися, як можна зменшити платіжки за газ для населення ".

"Сподіваюся, що наш діалог допоможе оновити статус функціонування газової галузі, визначити шляхи вирішення проблемних питань і розглянути перспективи розвитку", – зазначив Костриця.

Модератором форуму, який складався з трьох панельних дискусій, присвячених видобутку, інфраструктурі і ринкам, виступив провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Белявський. Він вважає, "розглядати газову галузь потрібно комплексно, все ланцюжки взаємопов'язані і в цілому від їх злагодженої роботи залежить надійність поставок і власне енергобезпека України". Отже, на його думку, "сьогодні важливо розуміти стратегічне завдання – відмовитися від імпорту, для цього потрібно розвивати видобуток і подивитися діючу стратегію".

Учасники панельної дискусії "Національний видобуток: яку стратегію слід вибрати?" дійшли спільної думки про те, що тренд падіння цін в Європі пов'язаний з боротьбою за цей ринок, тому демпінг цін впливає на рентабельність видобувних компаній. Одночасно з цим в Європі актуальний інший тренд - це зупинка вугільних ТЕС і перехід на альтернативну енергетику і газ. Тому, якщо розглядати середньострокову перспективу, то попит на блакитне паливо все одно буде рости.

Роман Строжев https://iclub.energy

За словами Президента Асоціації надрокористувачів України Романа Сторожева:

"Україні потрібно вкладати у видобуток, однак якщо держава не здатна управляти ефективно своїми активами, то значить їх потрібно продати! Ми повинні підтримувати рівень видобутку і по Укргазвидобуванню, і по Укрнафті навіть в таких складних цінових умовах і це завдання мінімум. Ми повинні нарощувати мінерально -сирьевую базу, продавати ліцензії, щоб виробництво газу збільшувалася, а не знижувався. щоб через 2 роки, коли ціновий тренд піде в гору, ми не розмахували руками".

На думку колишнього керівника АТ "Укргазвидобування" Ілля Рибчича, на сьогоднішній день газовидобувна галузь України в складному стані, особливо що стосується кадрового потенціалу, перш за все буровиків:

"Я думаю, що видобуток в Україні і далі буде падати. Дай Бог, щоб я помилився. Збільшення видобутку в Україні нікому не потрібно. Коли газ продавали по 200 грн при курсі 8 грн / долар, Укргазвидобування збільшувало видобуток, були відкриті нові родовища, які зараз не відкривають. Сьогодні в 10 разів збільшився дохід компанії, це достатньо коштів, щоб збільшити видобуток. Сьогодні не потрібен ніякий інвестор. В Україні інвестор - народ, який платить високу ціну за газ".

Наступні дві панельні дискусії були присвячені питанням: "Інфраструктура – партнер добувача і споживача" і "Як відкрити український газовий ринок?".

Президент Асоціації газових трейдерів України Андрій Мізовець нагадав присутнім, що "в нашій державі масштаб реального ринку споживання становить менше третини – це промисловість. Ринкових відносин в споживанні для населення і ТКЕ - немає. Там де немає ринкових відносин, там або політика, або зловживання. Потрібно якомога швидше переходити до ринкових відносин на ринку споживання газу населенням".

Андрій Мізовець obozrevatel.com

Головним висновком спікерів Ukrainian Gas Open стало те, що держава повинна активно перебувати в постійному професійному діалозі і працювати над удосконаленням законодавства, але такого, яке реально поліпшить роботу учасників газового ринку.

Нагадаємо, що в серпні Energy Club провів ENERGY TALK SHOW ELECTRICITY MARKET, на якому були обговорені проблемні питання великих споживачів і постачальників електроенергії.

Більш детально за посиланням: iclub.energy

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