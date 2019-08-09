Як за 50 грн проїхати 300 км: вигода електромобілів вразила дешевизною і зручністю

Будь-яка людина, розмірковуючи над питанням, чи купити електромобіль, буде думати, як його заряджати і скільки це коштує.

Зовнішній сервіс електричних заправок поки залишимо – поговоримо про те, у що обійдеться домашньому бюджету нагодувати електромобіль, якщо у вас є власний будинок і/або гараж з розеткою. OBOZREVATEL розбирався в нюансах.

Оскільки автомобілі різного класу можуть мати різні параметри акумуляторів, то в "середніх по палаті" цифрах сенсу не багато. Тому розглянемо питання на двох прикладах: Tesla Model S і Nissan LEAF.

Чи потрібен спеціальний шнур?

Власники електромобілів відповідь на це запитання знають, але оскільки ми тут тільки думаємо, зупинити чи вибір на електрокарі, то пояснимо: так, потрібен. Він входить у комплект із авто і нагадує велику зарядку від телефону або ноутбуку. Функціонально він захищає акумулятор машини від стрибків напруги в мережі.

Шнур схожий на велику зарядку від ноутбука Ecotechnica

Чи підійде звичайна розетка?

Прийнято вважати, що електромобіль можна абсолютно без проблем заряджати від звичайної розетки 220 Вольт, і так воно і є. Наприклад, ресторатор Діма Борисов, який за сумісництвом і власник Tesla Model S, розповів українським ЗМІ, що для зарядки свого автокару вдома він вивів на вулицю звичайну розетку на 220 вольт.

Але поряд з цією думкою зустрічаються і категоричні рекомендації "не робити цього в жодному разі". Є й більш стримані відповіді.

Насправді не все так просто. Справа в тому, що через звичайну розетку ми будемо заряджати Tesla "до повного баку" близько 45 годин, пояснив співзасновник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида. Це мало кого влаштує. І тут є кілька виходів.

Встановити трифазну розетку і використовувати більш потужний кабель – тоді можна зарядити електромобіль, наприклад, до 90 кВт*год за 4-6 годин. Такий об'єм вважається корисним для Tesla, при максимальному на сьогоднішній день в 100 кіловат. Але розетка, в будь-якому випадку – не найнадійніше підключення. При тривалій роботі вона, як мінімум, буде нагріватися і може перегоріти.

Для постійного користування в гаражі радять безпосередньо до мережі (не через розетку) підключити стаціонарний заряджаючий пристрій для електромобілю (Wall Connector). За його допомогою ви зарядите Tesla до 90 кВт*год за 4 години. Він коштує до 1000 євро. Можна також купити портативну "зарядку" Mobile Connector, яка за ціною приблизно в два рази дешевше. Але її частіше використовують не для будинку, а для подорожей.

За скільки часу і грошей можна зарядити електромобіль у своєму гаражі

Є ще варіант – встановити трифазну розетку і використовувати більш потужний кабель. При такому варіанті часу на "заливку" 90 кВт*год піде до 6 годин. Це теж прийнятний, хоч і не такий надійний спосіб.

У Nissan LEAF при збільшеній місткості батареї, вона становить 30 кВТ*год. Отже і зарядиться вона швидше, хоча й проїде менше.

Tesla з повної зарядки проїжджає 450 км. А Nissan в реальних умовах – 200 км. Заводський максимум для новенького Ліфу при ідеальних умовах – 250 км.

Підсумуємо. Час зарядки за тих самих умов тим довше, чим вище ємність батареї, і тим більшим буде пробіг без підзарядки.

Виходить, що Nissan навіть від звичайної розетки, яка видає 2 кВт на годину, можна повністю заправити за 15 годин. І відповідно, в рази швидше при наявності описаного вище апгрейду.

Скільки це коштує?

Виходячи з того, що зараз в Україні діє тариф 1,68 грн за 1 кВт*год електроенергії (при споживанні понад 100 кВт*год), за заправку наших крихіток треба заплатити 150 грн – за Tesla (до 90 Квт * год) і 50 грн за Nissan (до 30 кВт * год).

Але! Витрати на електрику можна скоротити, встановивши спеціальний лічильник (як правило двозонний) для того щоб платити за "нічним" тарифом. Тоді заряджаючи авто з 11 ночі до 7 ранку, ви заплатите половину звичайного тарифу. Тобто 75 і 25 грн за повну зарядку наших Tesla і Nissan відповідно.

Зрештою, вам знадобиться близько 4-х годин часу, в залежності від класу автомобіля (ємності батареї), заплатите ви за це від 50 до 150 грн за повний бак. І можна їхати свої законні 450 км без підзарядки на Tesla і 200 км – на Nissan.

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