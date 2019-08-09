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Як за 50 грн проїхати 300 км: вигода електромобілів вразила дешевизною і зручністю

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Будь-яка людина, розмірковуючи над питанням, чи купити електромобіль, буде думати, як його заряджати і скільки це коштує.

Зовнішній сервіс електричних заправок поки залишимо – поговоримо про те, у що обійдеться домашньому бюджету нагодувати електромобіль, якщо у вас є власний будинок і/або гараж з розеткою. OBOZREVATEL розбирався в нюансах.

Оскільки автомобілі різного класу можуть мати різні параметри акумуляторів, то в "середніх по палаті" цифрах сенсу не багато. Тому розглянемо питання на двох прикладах: Tesla Model S і Nissan LEAF.

Чи потрібен спеціальний шнур?

Власники електромобілів відповідь на це запитання знають, але оскільки ми тут тільки думаємо, зупинити чи вибір на електрокарі, то пояснимо: так, потрібен. Він входить у комплект із авто і нагадує велику зарядку від телефону або ноутбуку. Функціонально він захищає акумулятор машини від стрибків напруги в мережі.

Шнур схожий на велику зарядку від ноутбука

Шнур схожий на велику зарядку від ноутбука

Ecotechnica

Чи підійде звичайна розетка?

Прийнято вважати, що електромобіль можна абсолютно без проблем заряджати від звичайної розетки 220 Вольт, і так воно і є. Наприклад, ресторатор Діма Борисов, який за сумісництвом і власник Tesla Model S, розповів українським ЗМІ, що для зарядки свого автокару вдома він вивів на вулицю звичайну розетку на 220 вольт.

Але поряд з цією думкою зустрічаються і категоричні рекомендації "не робити цього в жодному разі". Є й більш стримані відповіді.

Насправді не все так просто. Справа в тому, що через звичайну розетку ми будемо заряджати Tesla "до повного баку" близько 45 годин, пояснив співзасновник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида. Це мало кого влаштує. І тут є кілька виходів.

Як за 50 грн проїхати 300 км: вигода електромобілів вразила дешевизною і зручністю

Встановити трифазну розетку і використовувати більш потужний кабель – тоді можна зарядити електромобіль, наприклад, до 90 кВт*год за 4-6 годин. Такий об'єм вважається корисним для Tesla, при максимальному на сьогоднішній день в 100 кіловат. Але розетка, в будь-якому випадку – не найнадійніше підключення. При тривалій роботі вона, як мінімум, буде нагріватися і може перегоріти.

Для постійного користування в гаражі радять безпосередньо до мережі (не через розетку) підключити стаціонарний заряджаючий пристрій для електромобілю (Wall Connector). За його допомогою ви зарядите Tesla до 90 кВт*год за 4 години. Він коштує до 1000 євро. Можна також купити портативну "зарядку" Mobile Connector, яка за ціною приблизно в два рази дешевше. Але її частіше використовують не для будинку, а для подорожей.

За скільки часу і грошей можна зарядити електромобіль у своєму гаражі

За скільки часу і грошей можна зарядити електромобіль у своєму гаражі

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Є ще варіант – встановити трифазну розетку і використовувати більш потужний кабель. При такому варіанті часу на "заливку" 90 кВт*год піде до 6 годин. Це теж прийнятний, хоч і не такий надійний спосіб.

У Nissan LEAF при збільшеній місткості батареї, вона становить 30 кВТ*год. Отже і зарядиться вона швидше, хоча й проїде менше.

Tesla з повної зарядки проїжджає 450 км. А Nissan в реальних умовах – 200 км. Заводський максимум для новенького Ліфу при ідеальних умовах – 250 км.

Підсумуємо. Час зарядки за тих самих умов тим довше, чим вище ємність батареї, і тим більшим буде пробіг без підзарядки.

Виходить, що Nissan навіть від звичайної розетки, яка видає 2 кВт на годину, можна повністю заправити за 15 годин. І відповідно, в рази швидше при наявності описаного вище апгрейду.

Скільки це коштує?

Виходячи з того, що зараз в Україні діє тариф 1,68 грн за 1 кВт*год електроенергії (при споживанні понад 100 кВт*год), за заправку наших крихіток треба заплатити 150 грн – за Tesla (до 90 Квт * год) і 50 грн за Nissan (до 30 кВт * год).

Але! Витрати на електрику можна скоротити, встановивши спеціальний лічильник (як правило двозонний) для того щоб платити за "нічним" тарифом. Тоді заряджаючи авто з 11 ночі до 7 ранку, ви заплатите половину звичайного тарифу. Тобто 75 і 25 грн за повну зарядку наших Tesla і Nissan відповідно.

Зрештою, вам знадобиться близько 4-х годин часу, в залежності від класу автомобіля (ємності батареї), заплатите ви за це від 50 до 150 грн за повний бак. І можна їхати свої законні 450 км без підзарядки на Tesla і 200 км – на Nissan.

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Теми
Світла енергія Життя в стилі еко електрокари
Місце
Україна
Теги
Green Oboz електромобілі
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