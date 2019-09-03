Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 16:19
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Вперше в історії: ринок електромобілів здійснив непередбачуваний стрибок

1.6т Читати матеріал російською

Світова динаміка продажів електромобілів вперше в історії продемонструвала падіння після того, як уряд Китаю припинив субсидувати ринок.

Про це йдеться у звітності аналітиків американської інвестиційної компанії Sanford C.Bernstein, що входить до холдингу AllianceBernstein Holding LP, повідомляє агентство Bloomberg.

"Щомісячні продажі електрокарів (EV) по всьому світу впали на 14% і склали близько 128 тис. При цьому продажі у Європі виросли на тлі зниження продажів у Китаї та Північній Америці", – повідомляється у звіті експертів.

Лінія збірки електрокарів у Китаї

Лінія збірки електрокарів у Китаї

https://qz.com/

Новини
У Tesla з'явився потужний конкурент: електрокар Маска поступився позицію лідера

Аналітики наголошують, що падіння продажів у Китаї відбулося через стан економіки і зменшення субсидій, що зробило істотний вплив на купівельну спроможність споживачів.

При цьому в уряді Китаю раніше зазначали, що зменшать субсидування ринку електрокарів, щоб стимулювати виробників авто робити інвестиції в "інноваційні продукти".

Наразі у сфері продажів EV-авто лідирує американська Tesla, що продала у липні близько 20 тис. машин, за нею йде китайська BYD Co., німецька BMW і китайська BAIC.

Варто також зазначити, що за перші сім місяців 2019 року ринок електромобілів зріс на 35%, і за оцінками аналітиків може вирости до 48% до кінця року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україна може увійти у ТОП країн за електрокарами: що для цього потрібно зробити.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "електрокари" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
електрокари
Місце
США
Тег
електромобілі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...