Вперше в історії: ринок електромобілів здійснив непередбачуваний стрибок

Світова динаміка продажів електромобілів вперше в історії продемонструвала падіння після того, як уряд Китаю припинив субсидувати ринок.

Про це йдеться у звітності аналітиків американської інвестиційної компанії Sanford C.Bernstein, що входить до холдингу AllianceBernstein Holding LP, повідомляє агентство Bloomberg.

"Щомісячні продажі електрокарів (EV) по всьому світу впали на 14% і склали близько 128 тис. При цьому продажі у Європі виросли на тлі зниження продажів у Китаї та Північній Америці", – повідомляється у звіті експертів.

Лінія збірки електрокарів у Китаї https://qz.com/

Аналітики наголошують, що падіння продажів у Китаї відбулося через стан економіки і зменшення субсидій, що зробило істотний вплив на купівельну спроможність споживачів.

При цьому в уряді Китаю раніше зазначали, що зменшать субсидування ринку електрокарів, щоб стимулювати виробників авто робити інвестиції в "інноваційні продукти".

Наразі у сфері продажів EV-авто лідирує американська Tesla, що продала у липні близько 20 тис. машин, за нею йде китайська BYD Co., німецька BMW і китайська BAIC.

Варто також зазначити, що за перші сім місяців 2019 року ринок електромобілів зріс на 35%, і за оцінками аналітиків може вирости до 48% до кінця року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україна може увійти у ТОП країн за електрокарами: що для цього потрібно зробити.

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