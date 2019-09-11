Volkswagen показала електромобіль з "доповненою реальністю"

Компанія Volkswagen представила свій перший серійний електромобіль ID.3, який зовні нагадує Volkswagen Golf.

Про це повідомляє прес-служба компанії з Міжнародного автосалону у Франкфурті, де розроблений на платформі МЕВ електрокар був вперше представлений широкій публіці.

Електромобіль Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

Автомобіль буде поставлятися з трьома варіантами батареї, яка вбудована в днище: на 45, 58 і 77 кВт/год, що дозволить електрокару проїхати на одному заряді акумулятора до 330, 420 і 550 км відповідно.

Також машина підтримує функцію швидкої зарядки - за півгодини електрокар можна зарядити достатньо для поїздки на відстань до 290 км.

Електромобіль Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

Електромобіль Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

У салоні ID.3 розташована цифрова панель приладів з підтримкою голосового управління і мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним екраном.

Також в продаж надійде спеціальна версія електрокара ID.3 1ST, оснащена батареєю 58 кВт / год.

Салон електромобіля Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

Салон електромобіля Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

Салон електромобіля Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

Базова версія ID.3 1ST включатиме навігаційну систему, підігрів сидінь і керма та інші опції.

Також ID.3 1ST представлений у версії Plus з адаптивним круїз-контролем і системою безключового доступу.

Комплектація Max включає додатковий дисплей з доповненою реальністю, який буде проектувати інформацію на лобове скло, і панорамний дах.

Салон електромобіля Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com

В Європі ID.3 1ST в базовій комплектації буде коштувати менше € 40 тисяч, поставки також почнуться в середині 2020 року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що компанія Mercedes показала футуристичний салон електрокара EQ.

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