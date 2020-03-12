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12 марта • обновлено в 18:11
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/ Электротранспорт

Владельцы электромобилей в Беларуси получили льготы от Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лкашенко одобрил указ о поддержке развития электротранспорта, который предусматривает ряд льгот для владельцев электромобилей

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. При этом авторы Telegram-канала "Пул Первого" отмечают, что льготные условия продлятся до 2026 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко

pravda.ru

Решением Лукашенко электротранспорт будет освобожден от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Также от уплаты НДС при ввозе электромобилей для личного пользования будут освобождены физические лица.

В дальнейшем они смогут вернуть уплаченную ранее сумму НДС в пределах 500 базовых величин.

От уплаты НДС также освободят зарядные станции. Земельные участки для строительства зарядных станций будут передаваться в аренду бесплатно.

Согласно указу президента, до 2026 года не будет взиматься плата за парковку электромобилей в оборудованных местах.

Отметим, что в последнее время глава Беларуси уделяет электромобилям особое внимание. Ранее он заявил, что купил электромобиль Tesla Model S для того, чтобы создать отечественный аналог недорогого и качественного электрокара. По словам Лукашенко, до конца 2020 года в стране будут созданы три модели электромобиля

До этого OBOZREVATEL писал, как Лукашенко похвастался подарком в виде электромобиля Tesla от американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
Green Oboz электромобили
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