Владельцы электромобилей в Беларуси получили льготы от Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лкашенко одобрил указ о поддержке развития электротранспорта, который предусматривает ряд льгот для владельцев электромобилей

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. При этом авторы Telegram-канала "Пул Первого" отмечают, что льготные условия продлятся до 2026 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко pravda.ru

Решением Лукашенко электротранспорт будет освобожден от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Также от уплаты НДС при ввозе электромобилей для личного пользования будут освобождены физические лица.

В дальнейшем они смогут вернуть уплаченную ранее сумму НДС в пределах 500 базовых величин.

От уплаты НДС также освободят зарядные станции. Земельные участки для строительства зарядных станций будут передаваться в аренду бесплатно.

Согласно указу президента, до 2026 года не будет взиматься плата за парковку электромобилей в оборудованных местах.

Отметим, что в последнее время глава Беларуси уделяет электромобилям особое внимание. Ранее он заявил, что купил электромобиль Tesla Model S для того, чтобы создать отечественный аналог недорогого и качественного электрокара. По словам Лукашенко, до конца 2020 года в стране будут созданы три модели электромобиля

До этого OBOZREVATEL писал, как Лукашенко похвастался подарком в виде электромобиля Tesla от американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска.

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