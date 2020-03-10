Лукашенко назвал настоящую цель покупки электромобиля Tesla

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что купил электромобиль Tesla Model S для того, чтобы создать отечественный аналог недорогого и качественного электрокара.

Об этом сообщает Onliner. По словам главы государства, Академия наук Беларуси должна заняться вопросом создания собственного электрического авто.

Президент Беларуси Александор Лукашенко meduza.io

"Я уже дошел до того, что начал публично тестировать эти автомобили, не потому, что мне хотелось показаться в автомобиле или показать вам новый автомобиль. Да нет, я просто подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться. И Академии наук, по-моему, было поручение по созданию собственного электромобиля. И даже в прошлом году уже шли заявления о том, что он уже готов, уже можно ну по крайней мере вместо Tesla его тестировать", – заявил он.

По словам Лукашенко, до конца 2020 года в стране будут созданы три модели электромобиля: небольшой грузовой, электромобиль на базе Geely, а также минивэн.

"Американцы создали суперавтомобиль. Молодцы! Tesla создала прекрасный автомобиль. Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, – идеально", – заявил он.

По словам президента Беларуси, он специально купил Tesla, чтобы показать отечественным разработчикам пример для подражания.

"Я же вам Tesla пригнал и поставил рядом с вашим образцом. Понимаю, что это был такой еще сырой образец, но я не думаю, что вы белорусскую Tesla изобретете, если говорить о легковых автомобилях. Но это же должно быть близко к этому, чтобы человек по принципу цена — качество мог приобрести этот автомобиль", – заявил он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что миллиардер и владелец американской компании Tesla Илон Маск опроверг заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о подаренном ему электромобиле.

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