Власники електромобілів в Білорусі отримали пільги від Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лкашенко схвалив указ про підтримку розвитку електротранспорту, який передбачає ряд пільг для власників електромобілів

Про це повідомляє прес-служба глави держави. При цьому автори Telegram-каналу "Пул Першого" відзначають, що пільгові умови триватимуть до 2026 року.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко pravda.ru

Рішенням Лукашенко електротранспорт буде звільнений від сплати мита за видачу дозволу на допуск до участі в дорожньому русі. Також від сплати ПДВ при ввезенні електромобілів для особистого користування будуть звільнені фізичні особи.

Надалі вони зможуть повернути сплачену раніше суму ПДВ в межах 500 базових величин.

Від сплати ПДВ також звільнять зарядні станції. Земельні ділянки для будівництва зарядних станцій будуть передаватися в оренду безкоштовно.

Згідно з указом президента, до 2026 року не стягуватиметься плата за паркування електромобілів в обладнаних місцях.

Відзначимо, що останнім часом глава Білорусі приділяє електромобілів особливу увагу. Раніше він заявив, що купив електромобіль Tesla Model S для того, щоб створити вітчизняний аналог недорогої і якісної електрокара. За словами Лукашенка, до кінця 2020 року в країні будуть створені три моделі електромобіля

До цього OBOZREVATEL писав, як Лукашенко похвалився подарунком у вигляді електромобіля Tesla від американського мільярдера і засновника компанії SpaceX Ілона Маска.

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