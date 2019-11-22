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22 листопада • оновлено в 10:55
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Маск презентував новий пікап Tesla Cybertruck: як виглядає супер-машина майбутнього

1.4т
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Глава компанії Tesla Ілон Маск вперше показав електричний пікап Сybertruck під час тематичного заходу в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє CarScoops. Окремої уваги користувачів удостоївся рубаний дизайн пікапа, який отримав масу суперечливих оцінок.

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

carscoops.com

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Користувачі соціальних мереж відразу після презентації відзначили, що авто немов приїхало зі зйомок малобюджетного футуристичного фільму. При цьому сам Ілон Маск раніше заявляв, що кіберпанк-дизайн електрокара створювався під впливом фільму "Той, що біжить по лезу", і що йому неважливо, чи захочуть люди його купити.

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

carscoops.com

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

carscoops.com

Автомобіль, за словами творців, досить міцний, його корпус зроблений з товстої нержавіючої сталі з броньованим склом. У Tesla під час презентації демонстрували його міцність за допомогою ударів кувалдою і стверджували, що воно здатне витримати постріл з пістолета.

Однак на самій презентації відбулася ситуація, яку багато хто сприйняв за жарт. Коли керівник по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнув в скло металеву кулю, воно тріснуло, причому як переднє, так і заднє.

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

carscoops.com

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

carscoops.com

Також машина оснащена адаптивною пневматичною підвіскою і круїз-контролем Autopilot. У салоні з комфортом можуть поміститися шість осіб. Як і всі електрокари Tesla, пікап отримав великий тачскрін замість приладової панелі, і рульове колесо у вигляді штурвала.

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

carscoops.com

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

carscoops.com

Вантажна платформа прикрита спеціальною кришкою, в кузові встановлено кілька розеток для зарядки побутових приладів. При цьому вантажопідйомність пікапа складе більше 1500 кг.

Сам електрокар запропонують в трьох версіях:

– Single Motor RWD: $39 900, задній привід, один мотор, 6,5 с до 100 км/год, максимальна швидкість 176 км/год, запас ходу 400+ км, маса причепа на буксирі – 3,4 тонни;

– Dual Motor AWD $49 900, повний привід, два мотора, 4,5 с до 100 км/год, максимальна швидкість 193 км/год, запас ходу 480+ км, маса причепа на буксирі – 4,5 тонни;

– Tri Motor AWD $69 900, повний привід, три мотора, 2,9 с до 100 км/год, максимальна швидкість 209 км/год, запас ходу 800+ км, маса причепа на буксирі – 6,3 тонни.

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

carscoops.com

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

Електричний пікап Tesla Cyber Truck

carscoops.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Маск здивував соцмережі цікавою особливістю нового електрокара Tesla Roadster 2: за словами глави компанії, у спорткара можливо не буде ключа запалювання.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
Green Oboz Tesla електромобілі
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