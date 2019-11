Глава компанії Tesla Ілон Маск вперше показав електричний пікап Сybertruck під час тематичного заходу в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє CarScoops. Окремої уваги користувачів удостоївся рубаний дизайн пікапа, який отримав масу суперечливих оцінок.

Користувачі соціальних мереж відразу після презентації відзначили, що авто немов приїхало зі зйомок малобюджетного футуристичного фільму. При цьому сам Ілон Маск раніше заявляв, що кіберпанк-дизайн електрокара створювався під впливом фільму "Той, що біжить по лезу", і що йому неважливо, чи захочуть люди його купити.

Автомобіль, за словами творців, досить міцний, його корпус зроблений з товстої нержавіючої сталі з броньованим склом. У Tesla під час презентації демонстрували його міцність за допомогою ударів кувалдою і стверджували, що воно здатне витримати постріл з пістолета.

Однак на самій презентації відбулася ситуація, яку багато хто сприйняв за жарт. Коли керівник по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнув в скло металеву кулю, воно тріснуло, причому як переднє, так і заднє.

The windows on the Tesla #Cybertruck didn't fare as well under a beating. "We'll fix it in post," Elon Musk jokes. pic.twitter.com/AH21ftmAYq