У США показали електричний суперкар із системою підтримки життя. Відео

У США продемонстрували концепт електричного суперкара Zero 1 від компанії Faraday Future.

Особливості електрокара показали на каналі Supercar Blonde. Під час програми також було продемонстровано принцип роботи системи підтримки життя, яка вбудована в транспортний засіб (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електрокар FFZERO1 від компанії Faraday Future caranddriver.com

За заявою розробників, електромобіль зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 3 секунди. Для цього кожне з коліс буде оснащено електричним двигуном, причому загальна потужність установки перевищуватиме 1000 к.с.

Електрокар FFZERO1 від компанії Faraday Future caranddriver.com

Також інженери пообіцяли "інтелектуальне рульове колесо" із вбудованим смартфоном власного виробництва. Додатково покупець отримає функцію автопілота і герметичний кокпіт з ковшоподібним сидінням.

Електрокар FFZERO1 від компанії Faraday Future caranddriver.com

Електрокар FFZERO1 від компанії Faraday Future caranddriver.com

Характерною рисою електрокара стане система підтримки життя водія, яка подає воду й кисень у спеціальний шолом, підключений через потиличну частину. Наразі невідомо, для чого може знадобитися настільки радикальна функція.

Електрокар FFZERO1 від компанії Faraday Future caranddriver.com

Електрокар FFZERO1 від компанії Faraday Future caranddriver.com

Надалі всіх охочих запрошують з 18 листопада подивитися на електромобіль в автомобільному музеї Петерсона в Лос-Анджелесі, зазначає видання ITxinwen.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанії Porsche і Boeing оголосили про намір зайнятися виробництвом летючих автомобілів.

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