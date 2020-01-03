В Китае показали мощный электрический кроссовер: в чем его особенность

Компания NIO в Китае показала электромобиль EC6. Кроссовер сможет проезжать порядка 615 км на одном заряде батареи.

Об этом сообщает Autocar. Издание отмечает, что электрический кроссовер стал третьей моделью NIO, после флагманского внедорожника ES8 и его компактного варианта ES6.

Электрический кроссовер EC6 получит две версии аккумулятора: на 70 и 100 кВт∙ч. Электрокар также оснащен двумя электродвигателями, по одному на каждой оси.

На сегодняшний день компания подтвердила, что будет предлагать две версии электромобиля – модель начального уровня Sporty и флагманскую версию Performance.

Полноприводная базовая версия NIO EC6 Sporty поставляется с двигателями мощностью 160 кВт (218 л.с.), которые предлагают комбинированную мощность 320 кВт (436 л.с.) и разгон от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунды. В стандартную комплектацию входит литий-ионный аккумулятор с жидкостным охлаждением емкостью 70 кВт∙ч, обеспечивающий заявленный запас хода в 425 км.

Версия NIO EC6 Performance получит двигатель мощностью 160 кВт на передней оси и более мощный асинхронный двигатель мощностью 240 кВт на задней оси, которые суммарно вырабатывают 400 кВт (544 л.с.). Благодаря этому "скоростная" версия будет ускоряться до 100 км/ч за 4,7 секунды.

Для обеих моделей EC6 NIO также предложит дополнительный аккумуляторный блок емкостью 100 кВт∙ч, что обеспечит базовой модели EC6 Sporty запас хода в 605 км, а флагманской модели Performance – максимальный запас хода в 615 км.

Предполагается, что NIO объявит цены и полные характеристики EC6 в июле 2020 года и начнет поставки в сентябре.

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