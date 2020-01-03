У Китаї показали потужний електричний кросовер: у чому його особливість

Компанія NIO в Китаї показала електромобіль EC6. Кросовер зможе проїжджати близько 615 км на одному заряді батареї.

Про це повідомляє Autocar. Видання зазначає, що електричний кросовер став третьою моделлю NIO, після флагманського позашляховика ES8 і його компактного варіанту ES6.

Електричний кросовер EC6 отримає дві версії акумулятора: на 70 і 100 кВт∙год. Електрокар також оснащено двома електродвигунами, по одному на кожній осі.

На сьогодні компанія підтвердила, що буде пропонувати дві версії електромобіля – модель початкового рівня Sporty і флагманську версію Performance.

Повнопривідна базова версія NIO EC6 Sporty поставляється з двигунами потужністю 160 кВт (218 к.с.), які пропонують комбіновану потужність 320 кВт (436 к.с.) і розгін від 0 до 100 км/год за 5,6 секунди. У стандартну комплектацію входить літій-іонний акумулятор з рідинним охолодженням ємністю 70 кВт∙год, що забезпечує заявлений запас ходу в 425 км.

Версія NIO EC6 Performance отримає двигун потужністю 160 кВт на передній осі і більш потужний асинхронний двигун потужністю 240 кВт на задній осі, які сумарно виробляють 400 кВт (544 к.с.). Завдяки цьому "швидкісна" версія буде прискорюватися до 100 км/од за 4,7 секунди.

Для обох моделей EC6 NIO також запропонує додатковий акумулятор ємністю 100 кВт∙год, що забезпечить базової моделі EC6 Sporty запас ходу в 605 км, а флагманської моделі Performance – максимальний запас ходу в 615 км.

Передбачається, що NIO оголосить ціни і повні характеристики EC6 в липні 2020 року і почне поставки в вересні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Китаї компанія XPeng після отримання понад 15 тис. Замовлень на електромобіль Xiaopeng P7 оголосила про початок продажів у другій половині 2020 року.

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