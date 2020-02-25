В Киеве обнаружили электромобиль Tesla Cybertruck, который перевозили в кузове тягача. Официально авто еще не поступало в продажу и появится на рынке не раньше 2021 года в США.

Об этом в Facebook сообщила киевлянка Анна Калинина. Она сфотографировала электрокар во время поездки в такси в Голосеевском районе столицы, на улице Героев Обороны.

Судя по фото, можно сделать вывод, что автомобиль, который стоит на тягаче с украинскими номерами, является достаточно точной репликой настоящего электрокара. Разницу видно, если посмотреть на боковые стойки авто и колесные арки копии.

Электромобиль Tesla Cybertruck на съемках шоу Джея Лено https://www.teslarati.com/

Впоследствии эвакуатор с электромобилем киевляне заметили в других районах столицы. Пользователь Facebook Тарас Максимяк также показал фото.

Стоит также отметить, что единственный официально существующий в мире Tesla Cybertruck находится в США и принадлежит Илону Маску, главе компании Tesla. В продаже футуристический пикап появится не раньше 2021 года, пока можно лишь сделать предзаказ на официальном сайте компании, причем для этого придется заплатить $500.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США главу компании Tesla Илона Маска впервые увидели за рулем Cybertruck.

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