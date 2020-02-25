У Києві виявили електромобіль Tesla Cybertruck, який перевозили в кузові тягача. Офіційно авто ще не надходило в продаж і з'явиться на ринку не раніше 2021 року в США.

Про це в Facebook повідомила киянка Анна Калініна. Вона сфотографувала електрокар під час поїздки в таксі в Голосіївському районі столиці, на вулиці Героїв Оборони.

Судячи з фото, можна зробити висновок, що автомобіль, який стоїть на тягачі з українськими номерами, є досить точною реплікою справжнього електрокара. Різницю видно, якщо подивитися на бічні стійки авто і колісні арки копії.

Електромобіль Tesla Cybertruck на зйомках шоу Джея Лено https://www.teslarati.com/

Згодом евакуатор з електромобілем кияни помітили в інших районах столиці. Користувач Facebook Тарас Максимяк також показав фото.

Варто також відзначити, що єдиний офіційно існуючий в світі Tesla Cybertruck знаходиться в США і належить Ілону Маску, главі компанії Tesla. У продажу футуристичний пікап з'явиться не раніше 2021 року, аж поки можна лише зробити попереднє замовлення на офіційному сайті компанії, причому для цього доведеться заплатити $ 500.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США главу компанії Tesla Ілона Маска вперше побачили за кермом Cybertruck.

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