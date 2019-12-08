В Германии уникальный электромобиль напечатали на 3D-принтере: фото и видео

В Германии компания BigRep показала напечатанный на 3D-принтере электромобиль со встроенным автопилотом.

Об этом сообщает EcoTechnica. Стоит отметить, что это не первый электрокар, созданный при помощи 3D-печати – в 2018 году компании Polymaker и XEV объединили свои усилия, чтобы изготовить на 3D-принтере первый серийный электромобиль LSEV.

Электромобиль Loci newatlas.com

Мини электрокар получил название Loci и размеры 85 x 146 x 285 см. Он состоит из 14 деталей, напечатанных на принтерах BigRep Pro, Studio G2 и One.

Дизайн автомобиля был придуман NowLab – той самой студией, которая участвовала в создании футуристического электромотоцикла Nera. Loci идеально подойдет для езды на небольшие расстояния в условиях плотного городского траффика либо же закрытых территориях — аэропортах, студенческих городках, спортивных клубах.

Кузов машины сделан из запатентованного производителем материала Pro HT, бамперы – PLX, балки и соединения созданы с использованием Nylon 6 (PA6 / 66), а шины – из термопластичного полиуретана. Технические характеристики BigRep не раскрывает, но обещает сенсорный экран, объемный звук, беспроводную зарядку смартфона и светодиодное освещение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Мексике руководство города Сан-Луис-Потоси решило с помощью электрокаров Tesla сэкономить миллионы долларов.

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