У Німеччині унікальний електромобіль надрукували на 3D-принтері: фото і відео

У Німеччині компанія BigRep показала надрукований на 3D-принтері електромобіль з вбудованим автопілотом.

Про це повідомляє EcoTechnica. Варто відзначити, що це не перший електрокар, створений за допомогою 3D-друку – в 2018 році компанії Polymaker і XEV об'єднали свої зусилля, щоб виготовити на 3D-принтері перший серійний електромобіль LSEV.

Електромобіль Loci newatlas.com

Міні електрокар отримав назву Loci і розміри 85 x 146 x 285 см. Він складається з 14 деталей, надрукованих на принтерах BigRep Pro, Studio G2 і One.

Дизайн автомобіля був придуманий NowLab – тієї самої студією, яка брала участь у створенні футуристичного електромотоцикла Nera. Loci ідеально підійде для їзди на невеликі відстані в умовах щільного міського трафіку або ж закритих територіях - аеропортах, студентських містечках, спортивних клубах.

Кузов машини зроблений з запатентованого виробником матеріалу Pro HT, бампери – PLX, балки і з'єднання створені з використанням Nylon 6 (PA6 / 66), а шини – з термопластичного поліуретану. Технічні характеристики BigRep не розкриває, але обіцяє сенсорний екран, об'ємний звук, бездротову зарядку смартфона і світлодіодне освітлення.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Мексиці керівництво міста Сан-Луїс-Потосі вирішило за допомогою електрокарів Tesla заощадити мільйони доларів.

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