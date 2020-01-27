В Германии создадут уникальный "солнечный" электромобиль: собрали десятки миллионов

Немецкая компания Sono Motors при помощи публичного сбора средств в интернете получила $58 млн на создание электромобиля Sion.

Об этом сообщает Insideeves. Отличительной чертой авто станут солнечные панели, установленные по всей площади электрокара.

Концепт электромобиля Sion insideevs.com

Стоит отметить, что Sion станет дебютным электромобилем компании, которая благодаря полученным от общественного сбора средств инвестициям смогла отказаться от классической модели создания авто. По словам руководства компании Sono Motors, в случае традиционного инвестирования производитель вынужден "удовлетворять требования инвесторов, а не покупателей".

Концепт электромобиля Sion insideevs.com

Согласно заявленным свойствам, электромобиль получит батарею на 35 кВт, которая обеспечит запас хода в 255 км по циклу WLTP. Благодаря установленному мотору мощностью 120 кВт он сможет ускоряться до 100 км/ч за 9 секунд при максимальной скорости в 140 км/ч.

Концепт электромобиля Sion insideevs.com

Установленные на машине солнечные панели позволят владельцу авто получать дополнительно 34 км запаса хода в сутки при максимальной эффективность фотоэлектрических модулей. При этом параметры самих панелей пока не известны.

Концепт электромобиля Sion insideevs.com

Производитель обещает, что цена на новинку будет в пределах 16 тыс. евро. Начать выпуск авто в компании планируют в 2021 году, причем ежегодный тираж электромобилей хотят установить в размере 32,5 тыс при общем объеме в 260 тыс. экземпляров.

Ранее OBOZREVATEL писал, что электрический пикап Tesla Cybertruck можно будет заказать с установленными солнечными панелями, которые повысят запас хода электромобиля.

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