У Німеччині створять унікальний "сонячний" електромобіль: зібрали десятки мільйонів

Німецька компанія Sono Motors за допомогою публічного збору коштів в інтернеті отримала $58 млн на створення електромобіля Sion.

Про це повідомляє Insideeves. Відмінною рисою авто стануть сонячні панелі, встановлені по всій площі електрокара.

Концепт електромобіля Sion insideevs.com

Варто відзначити, що Sion стане дебютним електромобілем компанії, яка завдяки отриманим від громадського збору коштів інвестиціям змогла відмовитися від класичної моделі створення авто. За словами керівництва компанії Sono Motors, у разі традиційного інвестування виробник змушений "задовольняти вимоги інвесторів, а не покупців".

Концепт електромобіля Sion insideevs.com

Згідно заявленим властивостям, електромобіль отримає батарею на 35 кВт, яка забезпечить запас ходу в 255 км по циклу WLTP. Завдяки встановленому мотору потужністю 120 кВт він зможе прискорюватися до 100 км/год за 9 секунд при максимальній швидкості у 140 км/год.

Концепт електромобіля Sion insideevs.com

Сонячні панелі, які буде встановлено на електромобілі, дозволять власнику авто отримувати додатково 34 км запасу ходу на добу при максимальній ефективність фотоелектричних модулів. При цьому параметри самих панелей поки не відомі.

Концепт електромобіля Sion insideevs.com

Виробник обіцяє, що ціна на новинку буде в межах 16 тис. євро. Почати випуск авто в компанії планують у 2021 році, причому щорічний тираж електромобілів буде встановлено в розмірі 32,5 тис при загальному обсязі в 260 тис. екземплярів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що електричний пікап Tesla Cybertruck можна буде замовити зі встановленими сонячними панелями, які підвищать запас ходу електромобіля.

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