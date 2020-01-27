Головна Новини
27 січня • оновлено в 13:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

У Німеччині створять унікальний "сонячний" електромобіль: зібрали десятки мільйонів

1.2т
Читати матеріал російською

Німецька компанія Sono Motors за допомогою публічного збору коштів в інтернеті отримала $58 млн на створення електромобіля Sion.

Про це повідомляє Insideeves. Відмінною рисою авто стануть сонячні панелі, встановлені по всій площі електрокара.

Концепт електромобіля Sion

Концепт електромобіля Sion

insideevs.com

Новини
Не потребує зарядки: в Європі показали незвичайний міський електромобіль

Варто відзначити, що Sion стане дебютним електромобілем компанії, яка завдяки отриманим від громадського збору коштів інвестиціям змогла відмовитися від класичної моделі створення авто. За словами керівництва компанії Sono Motors, у разі традиційного інвестування виробник змушений "задовольняти вимоги інвесторів, а не покупців".

Концепт електромобіля Sion

Концепт електромобіля Sion

insideevs.com

Згідно заявленим властивостям, електромобіль отримає батарею на 35 кВт, яка забезпечить запас ходу в 255 км по циклу WLTP. Завдяки встановленому мотору потужністю 120 кВт він зможе прискорюватися до 100 км/год за 9 секунд при максимальній швидкості у 140 км/год.

Концепт електромобіля Sion

Концепт електромобіля Sion

insideevs.com

Сонячні панелі, які буде встановлено на електромобілі, дозволять власнику авто отримувати додатково 34 км запасу ходу на добу при максимальній ефективність фотоелектричних модулів. При цьому параметри самих панелей поки не відомі.

Концепт електромобіля Sion

Концепт електромобіля Sion

insideevs.com

Виробник обіцяє, що ціна на новинку буде в межах 16 тис. євро. Почати випуск авто в компанії планують у 2021 році, причому щорічний тираж електромобілів буде встановлено в розмірі 32,5 тис при загальному обсязі в 260 тис. екземплярів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що електричний пікап Tesla Cybertruck можна буде замовити зі встановленими сонячними панелями, які підвищать запас ходу електромобіля.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Німеччина
Теги
Green Oboz електромобілі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги