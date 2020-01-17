У Європі показали проект електромобіля з незвичайного матеріалу

Студенти Технічного університету Ейндховена в Нідерландах повідомили про створення прототипу електромобіля, створеного із вдруге використовуваного сміття.

Про це повідомляє Motor1. Нинішній проект став уже шостою спробою для університету – три роки тому колектив випустив біорозкладаний електромобіль Lina, який пройшов випробування, зазначає видання.

електромобіль Luca motor.ru

Кузов авто планується виготовити з пластика, а шасі спорудити з полімерів і переробленого алюмінію. Матеріал для автомобіля розробники збираються створити з відходів, які будуть добуті в океані.

Автори Luca вважають, що успішний випуск електрокара з вторинних полімерів дозволить привернути увагу промисловості до питань екології та переробки відходів. Ейндховенський університет вже домовився з ізраїльським стартапом UBQ про спільну розробку кузова з використанням нових матеріалів і льняного волокна.

електромобіль Luca motor.ru

Очікується, що двомісний сіті-кар будуть приводити в рух два мотор-колеса сукупною потужністю 20 кінських сил. Розрахункова автономність новинки не розкривається; запасати заряд будуть шість компактних батарей.

Готовий електрокар планується показати через півроку, а поки нідерландський університет поділився комп'ютерними рендерами.

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