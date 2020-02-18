В США решили построить глобальную сеть заправок на солнечных панелях

Американская компания Envision Solar при помощи зарядных станций для электромобилей EV-ARC на солнечных панелях хочет предотвратить энергетический кризис, который создадут электрокары.

Об этом пишет Forbes. Издание подчеркивает, что разработка компании в будущем позволит решить сразу несколько проблем, которые возникнут из-за распространения электромобилей.

Зарядная станция EV-ARC от компании Envision Solar forbesimg.com

"Когда владельцы электромобилей ставят авто на зарядку, они подключаются к сети, которая зависит от центрального энергоснабжения. Однако Envision Solar питает свои зарядные станции сугубо от энергии солнца, которая круглосуточно собирается и аккумулируется при помощи батарей. Впоследствии электричество используют для зарядки электрокаров", – пишет издание.

Подобное решение позволяет избавиться сразу от нескольких проблем, подчеркивают разработчики проекта. Организациям не нужны разрешения для подключения зарядной станции к сети, отсутствует необходимость проводить дорогостоящие работы по подключению станции, объект лишается зависимости от центральной энергосети.

"Сегодня в мире насчитывается 1,2 млрд автомобилей, и через 20 лет эта цифра возрастет до 2 млрд. С каждым годом число электромобилей будет лишь расти. Для этого потребуется обширная инфраструктура зарядных станций. Сейчас в Калифорнии приходится порядка 8 электромобилей на каждую зарядную станцию. При этом пропускная способность сетей на готова к миллионам новых электромобилей. Для решения всех этих проблем подойдет наша разработка", – утверждают в руководстве компании.

Зарядные станции Envision Solar отличаются от своих сетевых аналогов тем, что не требуют особой инфраструктуры и сами по себе являются паркоместами.

К примеру, в Нью-Йорке насчитывается 36 тыс. транспортных средств, из которых 2000 являются электрическими, однако в перспективе город планирует перевести на электрику все авто. С учетом дороговизны проведения любых монтажных работ в городе и стоимости электричества, каждая станция станция EV-ARC позволяет сэкономить от $40 до $80 тысяч", – подчеркивают в компании.

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