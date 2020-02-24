У Києві на площі перед Центральним залізничним вокзалом з'явилися перші зарядні станції для електромобілів.

Про це в Facebook повідомив директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан. За його словами, точки для "заправки" електрокарів встановлені і вже працюють.

Зарядні станції на вокзалі в Києві https://www.facebook.com/olexander.krasnoshtan

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"Рухаємося в тренді – відтепер вокзал Київ-Пасажирський став привабливим для електромобілів – на площі перед центральним вокзалом вже працює зарядна станція для електромобілів", – написав він. При цьому чиновник не повідомив потужність станцій або інші деталі.

У коментарях до повідомлення Красноштана вже з'явилися повідомлення, в яких кияни скаржаться на поведінку місцевих таксистів. Ті, за словами очевидців, паркуються на точках для заправки електромобілів на бензинових авто, ігноруючи правила.

При цьому з 2020 року в Україні набув чинності закон, згідно з яким всі місця для зарядки електричних авто повинні бути обладнані спеціальними знаками. Якщо на такому місці хтось припаркує бензиновий автомобіль, його власник заплатить штраф від 340 до 510 гривень.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Tesla планує встановити в Україні кілька зарядних станцій Supercharger для електромобілів.

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