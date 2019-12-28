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28 декабря • обновлено в 16:11
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В Украине появятся "зеленые" номера для транспорта: кого это затронет и когда

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В Украине с 2020 года электромобили получат зеленый цвет номерного знака. Также изменениям подвергнутся места для парковки "зеленого" транспорта.

Об этом говорится в тексте законопроекта №2754 на сайте Верховной Рады. Закон призван "защитить права водителей электромобилей".

В Украине появятся "зеленые" номера для транспорта: кого это затронет и когда

tsn.ua

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Согласно документу, парковочные места для электрокаров оборудуют специальными знаками. Если на таком месте кто-то припаркует бензиновый автомобиль, его владелец заплатит штраф от 340 до 510 гривен. Также в Правилах дорожного движения появятся 3 новых дорожных знака.

Также до 10 февраля Министерство внутренних дел и ряд других ведомств должны разработать и внести изменения в существующие государственные технические стандарты. В частности, в них должны появиться требования к дизайну знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Тем же документом правительство обязало подчиненных в срок до 10 января 2020 года внести необходимые изменения в подзаконные нормативные акты, чтобы обеспечить исполнение требований закона.

Цель закона:

  • защитить права водителей электрокаров на доступ к зарядкам и парковкам;

  • приблизить безопасность дорожного движения к европейским стандартам;

  • увеличить загруженность действующих зарядных станций для электромобилей;

  • подтолкнуть развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в августе президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10405 о доступе электромобилей к зарядным станциям.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Украина
Теги
Green Oboz электромобили
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