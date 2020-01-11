Транспорт нового покоління: BMW створить авто на водневому паливі

Компанія BMW працює над створенням автомобіля на водневих паливних елементах.

Про це повідомляє Electrive. За даними видання, разом з німецьким концерном в процесі розробки також візьме участь компанія Toyota.

Прототип авто на водневих паливних елементах electrive.com

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"BMW і Toyota спільно розробляють нові силові агрегати на паливних елементах. Така установка приблизно в 10 разів дорожче, ніж система електромобіля з акумулятором. Ми плануємо врівноважити ці витрати до 2025 року з третім поколінням нашої масштабної системи паливних елементів, що може привести до обсягів в сотні тисяч ", – заявив глава відділу досліджень і розробок BMW Клаус Фреліх,

При цьому в компанії відзначають, що найближчим часом BMW планує запустити пілотний виробництво автомобілів на паливних елементах нового покоління. У їх числі виявляться кросовери моделей X6 і X7, створення яких має розпочатися найближчим часом

Фрелих впевнений, що нинішні терміни розробки паливних елементів означають, що до 2025 року компанія зможе надати краще рішення, яке можна буде застосовувати в легкових авто. У компанії також відзначають, що водневі паливні елементи будуть дуже важливі при створенні приватного і промислового транспорту.

"Ми розглядаємо паливні елементи в якості життєздатного рішення в ситуації, коли перед нами стоять жорсткі цілі і терміни по скороченню викидів CO2. Однак у нас не вийде створити важкий позашляховик з батареями, тому що зниження корисного навантаження з 6 тонн до 7 тонн – абсолютна нісенітниця ", – зазначив представник BMW.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що у Великобританії планують використовувати в межах Лондона автобуси на водні.

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