Tesla встановила абсолютний рекорд безпеки для своїх електромобілів

Електромобілі компанії Tesla в третьому кварталі 2019 року встановили новий рекорд безпеки, виходячи з кількості аварій при ручному управлінні та на автопілоті.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані компанії. Перед цим в Tesla повідомляли, що електрокар Model 3 отримав найвищі оцінки з безпеки від профільних організацій Європи, Америки і Азії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електрокар Tesla

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"У 3-му кварталі ми зареєстрували одну аварію на кожні 6,98 млн км для випадків, в яких брав участь включений автопілот. Ті, хто не використовував автопілот, але їздив з включеними активними функціями безпеки, потрапляли в одну аварію на кожні 4,35 млн км. А у тих, хто їздив без автопілота і без функцій активної безпеки, була зареєстрована одна аварія на кожні 2,93 млн км", – відзначають в компанії.

Аналітики відзначили успіх компанії, оскільки дані за другий квартал і за аналогічний показник минулого року були істотно гірше, і нинішні показники компанії є рекордними. При цьому останні дані Національного управління з безпеки руху на трасах (NHTSA) показують, що в США одна автомобільна аварія відбувається кожні 801 450 км.

"До доповіді Tesla все ще є питання. В основному автопілот використовують на автомагістралях, де число аварій нижче, ніж на вулицях, де автопілот зазвичай не використовують. Якщо порівнювати рівень аварійності для транспортного засобу на шосе і на міській вулиці – результати завжди будуть відрізнятися. Крім того, поки не зовсім ясно, як Tesla визначає поняття "аварія". У США офіційні звіти засновані на повідомленнях у поліцію. При цьому звіти Tesla, ймовірно, засновані на повідомленнях автомобілістів про спрацювання подушок безпеки або внутрішніх датчиках" , – відзначає аналітик Forbes Бред Темплтон.

Відзначимо, що Tesla публікує свої щоквартальні звіти про безпеку авто з 2018 року. Згодом вона почала повідомляти про випадки загоряння своїх авто.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla Motors не потрапила в створений страховою компанією Folksam список найбезпечніших електромобілів 2019 року, незважаючи на усталену репутацію.

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