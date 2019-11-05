Головна Новини
5 листопада • оновлено в 11:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Tesla встановила абсолютний рекорд безпеки для своїх електромобілів

509 Читати матеріал російською

Електромобілі компанії Tesla в третьому кварталі 2019 року встановили новий рекорд безпеки, виходячи з кількості аварій при ручному управлінні та на автопілоті.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані компанії. Перед цим в Tesla повідомляли, що електрокар Model 3 отримав найвищі оцінки з безпеки від профільних організацій Європи, Америки і Азії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електрокар Tesla

Електрокар Tesla

Новини
Через Tesla статок Маска за тиждень збільшився на кілька мільярдів

"У 3-му кварталі ми зареєстрували одну аварію на кожні 6,98 млн км для випадків, в яких брав участь включений автопілот. Ті, хто не використовував автопілот, але їздив з включеними активними функціями безпеки, потрапляли в одну аварію на кожні 4,35 млн км. А у тих, хто їздив без автопілота і без функцій активної безпеки, була зареєстрована одна аварія на кожні 2,93 млн км", – відзначають в компанії.

Аналітики відзначили успіх компанії, оскільки дані за другий квартал і за аналогічний показник минулого року були істотно гірше, і нинішні показники компанії є рекордними. При цьому останні дані Національного управління з безпеки руху на трасах (NHTSA) показують, що в США одна автомобільна аварія відбувається кожні 801 450 км.

Новини
Автопілот Tesla став розумнішим: як це вплине на його поведінку

"До доповіді Tesla все ще є питання. В основному автопілот використовують на автомагістралях, де число аварій нижче, ніж на вулицях, де автопілот зазвичай не використовують. Якщо порівнювати рівень аварійності для транспортного засобу на шосе і на міській вулиці – результати завжди будуть відрізнятися. Крім того, поки не зовсім ясно, як Tesla визначає поняття "аварія". У США офіційні звіти засновані на повідомленнях у поліцію. При цьому звіти Tesla, ймовірно, засновані на повідомленнях автомобілістів про спрацювання подушок безпеки або внутрішніх датчиках" , – відзначає аналітик Forbes Бред Темплтон.

Відзначимо, що Tesla публікує свої щоквартальні звіти про безпеку авто з 2018 року. Згодом вона почала повідомляти про випадки загоряння своїх авто.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla Motors не потрапила в створений страховою компанією Folksam список найбезпечніших електромобілів 2019 року, незважаючи на усталену репутацію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
електромобілі Green Oboz Tesla
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel