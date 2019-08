Україна наступна? Tesla почала захоплювати нові ринки збуту

Належна Ілону Маску компанія Tesla Inc. оголосила про старт продажів електромобілів в Східній Європі.

Про це в Twitter повідомляє прес-служба компанії, уточнюючи, що першими країнами стануть Угорщина, Польща, Румунія і Словенія.

У прес-службі компанії відзначили про початок збору замовлень на поставки електромобілів Model 3, Model S і Model X.

Варто відзначити, що раніше Tesla розширила ринок збуту на Чехію і Ісландію, причому недавно в Польщі з'явився перший сервісний центр, і ще один буде відкритий в Угорщині.

При цьому Tesla вже встановила 9 зарядних станцій в Польщі, Угорщині та Словенії, однак на даний момент невеликий обсяг продажів електромобілів не дозволяє компанії створювати магазини для демонстрації автомобілів.

Примітно, що України в цьому списку поки немає, хоча раніше Ілон Маск підтвердив появу зарядної станції Tesla Supercharger в Україні після проведеного в Києві фестивалю електромобілів.

