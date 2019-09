Спорткар Tesla спробував побити рекорд Porsche: драматичний фінал

Прототип електрокара Model S версії P100D + від компанії Tesla не зміг побити рекорд електромобіля Porsche Taycan на гоночній трасі Нюрбургринг.

Про це повідомляє портал CarAdvice. Автори знайшли відео, на якому спорткар Tesla буксирують з траси за допомогою евакуатора.

Після того, як відео з евакуацією Tesla розійшлося по соцмережах, в компанії заявили про тимчасове припинення заїздів і повернення на Нюрбургрінг через місяць.

