Спорткар Tesla спробував побити рекорд Porsche: драматичний фінал

Прототип електрокара Model S версії P100D + від компанії Tesla не зміг побити рекорд електромобіля Porsche Taycan на гоночній трасі Нюрбургринг.

Про це повідомляє портал CarAdvice. Автори знайшли відео, на якому спорткар Tesla буксирують з траси за допомогою евакуатора.

Tesla Model S cnet.com

Після того, як відео з евакуацією Tesla розійшлося по соцмережах, в компанії заявили про тимчасове припинення заїздів і повернення на Нюрбургрінг через місяць.

Dear real car enthusiasts of all stripes:



You've just had your realization. Understandably, you do not quite believe what happened. How can he flat out lie and cheat like that? Do not worry, you are not alone. Welcome to $ TSLAQ. pic.twitter.com/EoDSolbOTf - TeslaCharts (@TESLAcharts) September 19, 2019

Ймовірно, вимушена перерва якраз пов'язана з поломкою Model S в модифікації Plaid, яка здатна продемонструвати рекордний час на треку.

Кажуть, до речі, що тонування викликана відсутністю інтер'єру: усередині є тільки гоночний "ківш" і каркас безпеки.

З новою силовою установкою електрокар здатний, за словами Tesla, проїхати Нюрбургрінг за 7 хвилин 20 секунд, що на 22 секунди швидше результату Porsche Taycan Turbo.

В наступному місяці Model S P100D + Plaid спробує поліпшити результат заїзду до 7 хвилин і 5 секунд - рівня таких серйозних суперкарів, як Porsche 911 GT3 RS і Mercedes-AMG GT R Pro.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як експерти провели тест Tesla проти Porsche: гідності електромобілів порівняли на відео.

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