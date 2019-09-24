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24 вересня • оновлено в 08:09
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Спорткар Tesla спробував побити рекорд Porsche: драматичний фінал

1.2т Читати матеріал російською

Прототип електрокара Model S версії P100D + від компанії Tesla не зміг побити рекорд електромобіля Porsche Taycan на гоночній трасі Нюрбургринг.

Про це повідомляє портал CarAdvice. Автори знайшли відео, на якому спорткар Tesla буксирують з траси за допомогою евакуатора.

Tesla Model S

Tesla Model S

cnet.com

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Після того, як відео з евакуацією Tesla розійшлося по соцмережах, в компанії заявили про тимчасове припинення заїздів і повернення на Нюрбургрінг через місяць.

Ймовірно, вимушена перерва якраз пов'язана з поломкою Model S в модифікації Plaid, яка здатна продемонструвати рекордний час на треку.

Кажуть, до речі, що тонування викликана відсутністю інтер'єру: усередині є тільки гоночний "ківш" і каркас безпеки.

З новою силовою установкою електрокар здатний, за словами Tesla, проїхати Нюрбургрінг за 7 хвилин 20 секунд, що на 22 секунди швидше результату Porsche Taycan Turbo.

В наступному місяці Model S P100D + Plaid спробує поліпшити результат заїзду до 7 хвилин і 5 секунд - рівня таких серйозних суперкарів, як Porsche 911 GT3 RS і Mercedes-AMG GT R Pro.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як експерти провели тест Tesla проти Porsche: гідності електромобілів порівняли на відео.

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Тема
Електротранспорт
Місце
Німеччина
Тег
електромобілі
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