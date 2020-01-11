Знизити ціну на світло в два рази: Україні допоможуть із запуском "зелених" аукціонів

Представники уряду Казахстану нададуть допомогу Україні в підготовці до проведення "зелених" аукціонів, що може привести до двократного зниження ціни на електроенергію.

Про це на сесії асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) заявив глава Департаменту поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Юрій Шафаренко, повідомляє OBOZREVATEL. Відзначимо, що зустріч учасників асамблеї відбувається в Абу-Дабі.

"Важливим завданням для України є проведення "зелених" аукціонів, які заплановані на 2020 рік. У рамках асамблеї IRENA відбулася зустріч з делегацією Казахстану щодо їх досвіду проведення "зелених" аукціонів. Останні результати проведення аукціонів у цій країні показали зниження ціни на "зелені" кіловати, зокрема, на сонячну енергію, на 50%, з 8 до 4 євроцентів (близько 1 грн)", – повідомив Шафаренко.

За його словами, для успішного проведення аукціонів і залучення інвестицій в Україну необхідно найближчим часом розробити чіткі правила для стійкого розвитку відновлюваної енергетики. Експерт упевнений, що тісна співпраця з IRENA дозволить досягти цієї мети.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон №2712-VIII, яким із 2020 року вводяться "зелені" аукціони і закріплюється обов'язкова участь інвесторів, які хочуть вкласти в сонячні електростанції (СЕС) потужністю понад 1 МВт і вітроелектростанції (ВЕС) більше 5 МВт (або одна турбіна). Закон також вводить систему, в рамках якої підтримку держави буде отримувати інвестор, який запропонував на аукціоні найменший тариф на вироблену електрику.

В уряді вважають, що "зелені" аукціони дозволять:

ввести реальну ринкову ціну на електроенергію з відновлюваних джерел;

значно підвищити конкуренцію;

знизити цінове навантаження на кінцевого споживача;

зменшити інвестиційні ризики, пов'язані зі зміною законодавства.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як глава Держенергоефективності Сергій Савчук в деталях описав, що таке "зелені" аукціони, і як вони будуть працювати в Україні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!