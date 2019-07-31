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Компьютер автопилота Tesla впервые вскрыт и показан в сети. Фото

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Новый компьютер автопилота электромобиля Tesla – "Hardware 3" впервые вскрыт пользователем. Знаменитый хакер Теслы green выложил фото внутренностей компьютера в сеть.

"Hardware 3" предназначен для обеспечения возможности полного самостоятельного вождения, передает Еlectrek. Tesla выпустила его раньше в этом году, объявив "лучшим чипом в мире" .

Вскрытая пользователем плата автопилота Tesla - "Hardware 3"

Вскрытая пользователем плата автопилота Tesla - "Hardware 3"

скриншот

Тогда в компании заявили о 21-кратном улучшении обработки кадров в секунду по сравнению с оборудованием предыдущего поколения (Autopilot). Основатель Tesla Илон Маск тогда сказал, что этот компьютер позволит использовать новое программное обеспечение компании для полного беспилотного вождения, релиз которого запланирован на следующий год.

Однако никто не спешил вскрывать свой электромобиль, чтобы рассмотреть самый крутой чип в мире. И вот сегодня хакер под ником green разместил в своем Twitter долгожданное фото.

Сенсационное фото платы компьютера Tesla "Hardware 3" в сети

Сенсационное фото платы компьютера Tesla "Hardware 3" в сети

скриншот

В прошлом году green смог взломать систему Tesla и включить функции, которые недоступны в электрокаре, когда тот останавливается на светофоре.

Компьютер располагается в салоне под перчаточным ящиком. До этого были доступны только эти фотографии компьютера, которые публиковал сам производитель:

Компьютер автопилота Tesla впервые вскрыт и показан в сети. Фото

скриншот

Компьютер автопилота Tesla впервые вскрыт и показан в сети. Фото

скриншот

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Тема
Светлая энергия
Место
США
Тег
электромобили
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