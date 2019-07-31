Комп'ютер автопілоту Tesla вперше розкритий і показаний в мережі. Фото

Новий комп'ютер автопілоту електромобіля Tesla – "Hardware 3" вперше розкритий користувачем. Знаменитий хакер Тесли green виклав фото нутрощів комп'ютеру в мережу.

"Hardware 3" призначений для забезпечення можливості повного самостійного персування, передає Еlectrek. Tesla випустила його раніше в цьому році, оголосивши "кращим чипом в світі".

Розкрита користувачем плата автопілоту Tesla - "Hardware 3" скріншот

Тоді в компанії заявили про 21-кратне поліпшення обробки кадрів за секунду в порівнянні з обладнанням попереднього покоління (Autopilot). Засновник Tesla Ілон Маск тоді сказав, що цей комп'ютер дозволить використовувати нове програмне забезпечення компанії для повного безпілотного водіння, реліз якого запланований на наступний рік.

Однак ніхто не поспішав розкривати свій електромобіль, щоб роздивитися найкрутіший чіп в світі. І ось сьогодні хакер під ніком green розмістив в своєму Twitter довгоочікуване фото.

Сенсаційне фото плати комп'ютера Tesla "Hardware 3" в мережі скріншот

У минулому році green зміг зламати систему Tesla і включити функції, які недоступні в електрокарі, коли той зупиняється на світлофорі.

Комп'ютер розташовується в салоні під ящиком для рукавичок. До цього були доступні тільки ці фотографії комп'ютера, які публікував сам виробник:

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Ви бачите різницю?

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