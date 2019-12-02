Найбагатша поліція світу закупить Tesla Cybertruck: електрокари отримають унікальний дизайн

Поліцейські в Дубаї вирішили оновити свій автопарк і з наступного року будуть патрулювати туристичні райони на електромобілях Tesla Cybertruck.

Про це повідомляє "НВ". Працювати на нових автомобілях поліція планує з майбутнього року, але поки що невідомо скільки саме примірників вони хочуть придбати.

Електромобіль Tesla Cybertruck Engadget.com

Варто також зазначити, що Tesla планує почати виробництво машин наприкінці 2021 року, тому поки невідомо в який спосіб поліція Дубая хоче встигнути оновити автопарк до наступного року.

Начальник поліції Дубая Абдулла Халіфа Аль Маррі зазначив, що електромобілі будуть закуповувати для патрулювання туристичних районів – Бурдж, Халіфа і пляж Джумейра.

Автопарк поліції Дубая є одним з найдорожчих в світі, там є машини Bugatti, Lamborghini, і Mercedes-AMG.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Tesla вирішила очищати автоскло своїх автомобілів за допомогою лазерів.

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