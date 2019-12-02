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2 грудня • оновлено в 22:07
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Найбагатша поліція світу закупить Tesla Cybertruck: електрокари отримають унікальний дизайн

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Поліцейські в Дубаї вирішили оновити свій автопарк і з наступного року будуть патрулювати туристичні райони на електромобілях Tesla Cybertruck.

Про це повідомляє "НВ". Працювати на нових автомобілях поліція планує з майбутнього року, але поки що невідомо скільки саме примірників вони хочуть придбати.

Електромобіль Tesla Cybertruck

Електромобіль Tesla Cybertruck

Engadget.com

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Варто також зазначити, що Tesla планує почати виробництво машин наприкінці 2021 року, тому поки невідомо в який спосіб поліція Дубая хоче встигнути оновити автопарк до наступного року.

Начальник поліції Дубая Абдулла Халіфа Аль Маррі зазначив, що електромобілі будуть закуповувати для патрулювання туристичних районів – Бурдж, Халіфа і пляж Джумейра.

Автопарк поліції Дубая є одним з найдорожчих в світі, там є машини Bugatti, Lamborghini, і Mercedes-AMG.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Tesla вирішила очищати автоскло своїх автомобілів за допомогою лазерів.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
ОАЕ Дубай
Теги
Tesla Green Oboz електромобілі
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