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11 вересня • оновлено в 22:24
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Революція електрокарів: вчені з'ясували, як створювати батареї зі "сміття"

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Вчені з Інституту накопичення електрохімічної енергії (HIU) ім. Гельмгольца в німецькому Ульмі створили новий тип солі кальцію під час роботи над покращенним типом акумуляторів.

Отриманий вченими матеріал проводить електрику краще будь-якого кальцієвого електроліту, більш ефективно проводить іони при високій напрузі і дозволить створити акумулятори з кальцію, які стануть більш безпечною і дешевою альтернативою для літій-іонних батарей.

Революція електрокарів: вчені з'ясували, як створювати батареї зі "сміття"

fda.gov

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Незважаючи на широке поширення літій-іонних акумуляторів, літій є не самим вдалим вибором для створення батарей: він горить, число його родовищ обмежене, і для виробництва літієвих батарей потрібні рідкоземельні метали, видобуток яких забруднює атмосферу.

При цьому батареї на основі кальцію можуть стати гідною заміною літієвих, оскільки цей елемент зустрічається в природі в кілька тисяч разів частіше.

Також вчені запевняють, що акумулятори на основі кальцію могли б стати тонше і легше, але до недавніх пір їх продуктивність залишалася недостатньо високою.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що інженери зібралися перетворити стічні води пивоварень в акумуляторні батареї.

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Тема
енергозбереження
Місце
Німеччина
Тег
Альтернативна енергетика
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