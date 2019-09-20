Почтовых курьеров в Украине "ускорили" электрическими гаджетами

Компания "Укрпошта" выдала в Киеве 10 курьерам способные разгоняться до 60 км/час электросамокаты Like.Bike для ускорения доставки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление гендиректора компании Игоря Смелянского, который анонсировал проведение тестовой эксплуатации самокатов для подготовки к зиме.

"Никому же в голову не приходило заказывать колесную доставку у "Укрпошты". Если мы увидим, что за более быстрой и современной доставкой пойдут новые объемы - мы будем смотреть бизнес-кейс. Хотим посмотреть, как и на каких объемах это сработает, какое даст сокращение затрат", - пояснил он.

По словам Смелянского, с помощью таких проектов в том числе "Укрпошта" борется с устаревшим имиджем компании.

Предполагается, что вначале курьеры на электросамокатах будут перевозить небольшие пакеты, письма и документы.

При этом в "Укрпоште" также подчеркнули, что выданные курьерам самокаты способны перевозить до 150 кг.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что инженеры в Британии помогли "создать" новый тип электротранспорта.

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