Головна Новини
20 вересня • оновлено в 11:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Поштових кур'єрів в Україні "прискорили" електричними гаджетами

746 Читати матеріал російською

Компанія "Укрпошта" для прискорення строків доставки видала в Києві 10 кур'єрам електросамокати Like.Bike, що здатні прискорюватися до 60 км/год.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву гендиректора компанії Ігоря Смілянського, який анонсував проведення тестової експлуатації самокатів для підготовки до зими.

Поштових кур'єрів в Україні "прискорили" електричними гаджетами

Новини
Бери, коли хочеш: в США скутери замінили громадський транспорт

"Нікому не спадало на думку замовляти колісну доставку у "Укрпошти". Якщо ми побачимо, що за більш швидкою і сучасною доставкою підуть нові обсяги - ми будемо дивитися бізнес-кейс. Хочемо подивитися, як і на яких обсягах це спрацює, яке дасть скорочення витрат", - пояснив він.

За словами Смілянського, за допомогою таких проектів "Укрпошта" зокрема бореться із застарілим іміджем компанії.

Передбачається, що спочатку кур'єри на електросамокатах перевозитимуть невеликі пакети, листи та документи.

При цьому в "Укрпошті" також підкреслили, що видані кур'єрам самокати здатні перевозити до 150 кг.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що інженери в Британії допомогли "створити" новий тип електротранспорту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Електротранспорт
Місце
Україна Київ
Тег
електромобілі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
70rus xxx
70rus xxx
Все,у Пошты ожидаем утечку кадров.Только пакеты жалко,помнутся под колесами.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel