Поштових кур'єрів в Україні "прискорили" електричними гаджетами

Компанія "Укрпошта" для прискорення строків доставки видала в Києві 10 кур'єрам електросамокати Like.Bike, що здатні прискорюватися до 60 км/год.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву гендиректора компанії Ігоря Смілянського, який анонсував проведення тестової експлуатації самокатів для підготовки до зими.

"Нікому не спадало на думку замовляти колісну доставку у "Укрпошти". Якщо ми побачимо, що за більш швидкою і сучасною доставкою підуть нові обсяги - ми будемо дивитися бізнес-кейс. Хочемо подивитися, як і на яких обсягах це спрацює, яке дасть скорочення витрат", - пояснив він.

За словами Смілянського, за допомогою таких проектів "Укрпошта" зокрема бореться із застарілим іміджем компанії.

Передбачається, що спочатку кур'єри на електросамокатах перевозитимуть невеликі пакети, листи та документи.

При цьому в "Укрпошті" також підкреслили, що видані кур'єрам самокати здатні перевозити до 150 кг.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що інженери в Британії допомогли "створити" новий тип електротранспорту.

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