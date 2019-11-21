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21 ноября • обновлено в 05:59
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Огромный завод Tesla в Европе: глава Volkswagen сделал эмоциональное заявление

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Генеральный директор компании Volkswagen Герберт Дисс заявил, что Германия может стать для компании Tesla более подходящим местом для производства, чем ее родной штат Калифорния в США.

Об этом сообщает издание AutoNews со ссылкой на заявление бизнесмена. Руководитель Volkswagen Group добавил, что в Германии, вероятно, лучшая инфраструктура для создания электрокаров, чем в Америке.

Глава компании Volkswagen Герберт Дисс

Глава компании Volkswagen Герберт Дисс

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"Вероятно, Тесла ищет окружающую среду, инфраструктуру для производства высококачественных автомобилей. Этого, вероятно, гораздо больше здесь, в Германии, чем на западном побережье Соединенных Штатов", – сказал Дисс.

Такое заявление глава Volkswagen сделал в ответ на сообщения Илона Маска о планах построить завод по производству электрокаров и аккумуляторов Tesla возле Берлина. По предварительным данным, здесь в первую очередь наладят производство электромобиля Model Y.

Правительство Германии также отреагировало на заявление Tesla построить завод под Берлином. В стране рассчитывают, что американский производитель даст толчок электромобильной отрасли и создаст новые рабочие места.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как глава компании Tesla Илон Маск поздравил компанию Ford с выпуском электрокара Mustang Mach-E, демонстрация которого состоялась 17 ноября во время выставки в Лос-Анджелесе.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
Германия Берлин
Теги
Green Oboz Tesla Volkswagen электромобили
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