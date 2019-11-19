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19 ноября • обновлено в 05:23
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Маск неожиданно отреагировал на электрический Ford Mustang с рекордным запасом хода

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Глава компании Tesla Илон Маск поздравил компанию Ford с выпуском электрокара Mustang Mach-E, демонстрация которого состоялась 17 ноября во время выставки в Лос-Анджелесе.

Об этом бизнесмен написал в Twitter. Отметим, что реакция Маска приятно удивила социальные сети, поскольку ранее обе компании были участниками судебных разбирательств.

Электрокар Ford Mustang Mach-E

Электрокар Ford Mustang Mach-E

thedrive.com

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"Поздравляю с выпуском Mach-E. За электрокарами будущее! Взволнован анонсом от Ford, надеюсь это побудит других автопроизводителей перейти на электрические версии авто", – отметил Маск. Сообщение бизнесмена появилось в день официального анонса, во время которого Ford рассекретила данные своего нового электрокара.

Впоследствии представители Ford отреагировали на пост главы Tesla. В компании поблагодарили Маска и предложили "встретиться на зарядной станции".

При этом отношения между двумя компаниями сложно назвать дружескими. Не смотря на то, что в Ford признавали факт "вдохновения успехами Tesla" при создании своего электрокара, ранее оба автопроизводителя решали свои споры в суде из-за названия торговых марок своих авто.

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В результате длительных судебных споров Ford запретил Tesla использовать название "Model E" для названия своего седана. После этого Маск публично заявил, что Ford "убил секс", поскольку названия моделей Tesla могли составлять аббревиатуру "S-E-X" в случае наличия электрокаров Model S, Model E и Model X.

Также ранее Маск отмечал, что Ford является единственным автопроизводителем в США, который не обанкротился во время финансового кризиса 2008 года, и заявлял, что владеет автомобилем этой марки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Илон Маск раскритиковал результаты видео, в котором ведущие шоу Top Gear провели испытание электромобилей Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo S.

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Автор
Алексей Шаповалов Алексей Шаповалов
Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
Green Oboz электромобили Tesla Ford
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