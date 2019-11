Маск неожиданно отреагировал на электрический Ford Mustang с рекордным запасом хода

Глава компании Tesla Илон Маск поздравил компанию Ford с выпуском электрокара Mustang Mach-E, демонстрация которого состоялась 17 ноября во время выставки в Лос-Анджелесе.

Об этом бизнесмен написал в Twitter. Отметим, что реакция Маска приятно удивила социальные сети, поскольку ранее обе компании были участниками судебных разбирательств.

"Поздравляю с выпуском Mach-E. За электрокарами будущее! Взволнован анонсом от Ford, надеюсь это побудит других автопроизводителей перейти на электрические версии авто", – отметил Маск. Сообщение бизнесмена появилось в день официального анонса, во время которого Ford рассекретила данные своего нового электрокара.

Congratulations on the Mach E! Sustainable/electric cars are the future!! Excited to see this announcement from Ford, as it will encourage other carmakers to go electric too.