Маск неожиданно отреагировал на электрический Ford Mustang с рекордным запасом хода

Глава компании Tesla Илон Маск поздравил компанию Ford с выпуском электрокара Mustang Mach-E, демонстрация которого состоялась 17 ноября во время выставки в Лос-Анджелесе.

Об этом бизнесмен написал в Twitter. Отметим, что реакция Маска приятно удивила социальные сети, поскольку ранее обе компании были участниками судебных разбирательств.

Электрокар Ford Mustang Mach-E thedrive.com

"Поздравляю с выпуском Mach-E. За электрокарами будущее! Взволнован анонсом от Ford, надеюсь это побудит других автопроизводителей перейти на электрические версии авто", – отметил Маск. Сообщение бизнесмена появилось в день официального анонса, во время которого Ford рассекретила данные своего нового электрокара.

Congratulations on the Mach E! Sustainable/electric cars are the future!! Excited to see this announcement from Ford, as it will encourage other carmakers to go electric too. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2019

Впоследствии представители Ford отреагировали на пост главы Tesla. В компании поблагодарили Маска и предложили "встретиться на зарядной станции".

Thanks, Elon. We couldn't agree more. See you at the charging station! — Ford Motor Company (@Ford) November 18, 2019

При этом отношения между двумя компаниями сложно назвать дружескими. Не смотря на то, что в Ford признавали факт "вдохновения успехами Tesla" при создании своего электрокара, ранее оба автопроизводителя решали свои споры в суде из-за названия торговых марок своих авто.

В результате длительных судебных споров Ford запретил Tesla использовать название "Model E" для названия своего седана. После этого Маск публично заявил, что Ford "убил секс", поскольку названия моделей Tesla могли составлять аббревиатуру "S-E-X" в случае наличия электрокаров Model S, Model E и Model X.

Также ранее Маск отмечал, что Ford является единственным автопроизводителем в США, который не обанкротился во время финансового кризиса 2008 года, и заявлял, что владеет автомобилем этой марки.

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