Величезний завод Tesla в Європі: глава Volkswagen зробив емоційну заяву

Генеральний директор компанії Volkswagen Герберт Дисс заявив, що Німеччина може стати для компанії Tesla більш підходящим місцем для виробництва, ніж її рідний штат Каліфорнія у США.

Про це повідомляє видання AutoNews з посиланням на заяву бізнесмена. Керівник Volkswagen Group додав, що у Німеччині, ймовірно, краща інфраструктура для створення електрокарів, ніж в Америці.

Глава компанії Volkswagen Герберт Дисс

"Ймовірно, Тесла шукає навколишнє середовище, інфраструктуру для виробництва високоякісних автомобілів. Цього, ймовірно, набагато більше тут, у Німеччині, ніж на західному узбережжі Сполучених Штатів", – сказав Дисс.

Таку заяву глава Volkswagen зробив у відповідь на повідомлення Ілона Маска про плани побудувати завод з виробництва електрокарів і акумуляторів Tesla біля Берліна. За попередніми даними, тут в першу чергу налагодять виробництво електромобіля Model Y.

Уряд Німеччини також відреагував на заяву Tesla побудувати завод під Берліном. В країні розраховують, що американський виробник дасть поштовх електромобільної галузі і створить нові робочі місця.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як глава компанії Tesla Ілон Маск привітав компанію Ford з випуском електрокара Mustang Mach-E, демонстрація якого відбулася 17 листопада під час виставки в Лос-Анджелесі.

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