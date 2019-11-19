Маск построит гигантскую фабрику Tesla в Германии: раскрыты тревожные детали

Компания Tesla планирует инвестировать 4,4 млрд евро в постройку фабрики Gigafactory 4 в Германии, причем планирует для этого использовать финансирование со стороны Европейского союза.

Об этом сообщает СleanTechnica. Издание отмечает, что для подготовки строительной площадки Tesla придется вырубить гектары хвойного леса, что уже вызвало протесты защитников окружающей среды.

Центр грузовых перевозок к востоку от Берлина, рядом с которым будет построена Gigafactory 4

Для того, чтобы начать строительство объекта в 2020 году, компании необходимо подготовить промышленную площадку поблизости города Грюнхайде недалеко от Берлина. Для этого потребуется вырубить 70 га леса, однако в компании уже заявили, что восстановят уничтоженные насаждения в троекратном размере.

Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что компания может рассчитывать на финансовую помощь со стороны ЕС в размере 330 млн евро. В правительстве ожидают, что создание фабрики создаст более 3 тыс. рабочих мест, причем в дальнейшем это число может возрасти до 8 тыс. за счет постоянного персонала фабрики Tesla.

Лесной массив, где будет построена Gigafactory 4

В самой компании хотят завершить строительство и начать производство электромобилей в Европе в 2021 году. Ежегодно Tesla хочет выпускать порядка 150 тыс. электрокаров на промышленных мощностях Gigafactory 4.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что котировки акций компании Tesla в ІІІ квартале 2019 года выросли более чем на 20%.

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