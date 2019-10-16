Porsche сделает легендарный спорткар электрическим: как это будет

Электрическая версия люксового кроссовера Porsche Macan по своим характеристикам не уступает гоночному электрокару модели Taycan.

Об этом сообщает издание Autocar. В компании также отмечают, что их клиенты пока не готовы отказаться от бензиновой версии Macan.

Электрокар Porsche Macan

"Зеленый" Porsche Macan получит новую форму кузова, отличную от бензиновой версии, чтобы отразить ее обновленный статус. Версия с двигателем внутреннего сгорания будет продаваться наравне с электрической. Нынешний Macan будет предлагаться вместе с ним отчасти потому, что некоторые клиенты не готовы к электромобилям", – заявил глава отдела по сбыту кроссоверов компании Porsche Джулиан Бауман.

По его словам, электромобиль Macan выйдет на рынок в 2021 году и будет построен на платформе гоночного седана Taycan c использованием архитектуры Premium Platform Electric (PPE). При этом новый Macan "сохранит ДНК предыдущей модели", подчеркнул представитель компании.

Электрокар Porsche Macan

"При создании электрического Macan мы сохраним его "спортивную душу", поэтому в своем сегменте он станет самым спортивным из всех. Мы также отказались от идеи использовать формат купе-кроссовера, чтобы сделать электрокар комфортным при повседневном использовании в качестве основного авто", – отметил Бауман.

Электрический Macan получит полный привод с двумя электромоторами. Самая мощная версия Turbo S получит порядка 700 л.с. мощности (при 680 л.с. у Taycan Turbo). При этом в дальнейшем "зеленый" Macan получит как более мощные, так и более доступные версии.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как прототип электрокара Model S версии P100D+ от компании Tesla не смог побить рекорд электромобиля Porsche Taycan на гоночной трассе Нюрбургринг.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!