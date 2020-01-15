"Фундаментально изменит экономику": озвучено главное преимущество "зеленой" энергетики

Технологии возобновляемой энергетики (ВИЭ) благодаря постоянному снижению цены способны избавить Европу от геополитических угроз, которые создает зависимость от ископаемого топлива.

Об этом изданию "УНИАН" заявил эксперт Украинской климатической сети Олег Савицкий. По его словам, экономическая привлекательность альтернативных источников энергии позволит также спасти окружающую среду от загрязнений.

"Сегодня Европейский союз уже переживает научно-техническую революцию. Ведущие страны Европы имеют в энергетическом балансе 30-40% возобновляемой энергетики. Переход на ВИЭ фундаментально меняет дальнейшее развитие европейской экономики", – отмечает эксперт.

По его словам, в Европе ранее был принят курс на "Электрификацию 2.0", который подразумевает повсеместную диджитализацию (использование цифровых технологий во всех сферах деятельности. - Ред).

"Внедрение разумных сетей, интеграция электроэнергетики с транспортом, отоплением, промышленными процессами, в которых ранее использовали ископаемое топливо. Это фундаментальные технологические и экономические сдвиги", – сообщает Савицкий.

При этом, уверен эксперт, Украине "пора определяться, какую роль будем дальше играть в Европе".

"Будем "серой зоной" на восточной границе и ресурсным придатком. Или пройдем весь путь интеграции и станем полноценной современной экономикой, которая будет иметь равные права и интересы в составе ЕС", – резюмирует эколог.

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