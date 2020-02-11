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11 лютого • оновлено в 17:25
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"Кінець ери нафти, газу і вугілля": відновлюваній енергетиці передбачили нищівну перемогу

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Різкий перехід на відновлювану енергетику загрожує глобальній фінансовій системі та стабільності країн, які займаються експортом нафти і газу.

Про це пише Financial Times. Видання зазначає, що з часом "зелена" генерація змінить обличчя планети і пріоритети політиків.

Вітрогенератор

Вітрогенератор

wikimedia.org

Новини
Відновлювальні джерела енергії в Україні зросли до 4,6 ГВт за 3 квартал 2019 року

"Сотні років геополітична карта світу формувалася через необхідність контролювати викопні джерела енергії. З разу в раз це ставало причиною нестабільності або конфліктів. Однак панування вугілля, нафти і сланцю поступається місцем технологіям використання поновлюваних джерел енергії, які будуть формувати майбутнє", – відзначає видання. На зміну викопних джерел приходять "зелені" технології: геотермальна енергія, енергія сонця, вітру, води, хвиль і припливів, підкреслюють автори.

Про близькість змін говорить також стрімке здешевлення поновлюваних джерел енергії. Нещодавно на аукціоні в Саудівській Аравії була зафіксована рекордно низька ціна за 1 мВт/год енергії сонця – $ 17.

На відміну від викопних джерел енергії, їх "зелені" аналоги доступні більшості країн світу в різних формах. Їх легко розмістити, і кожен раз, коли виробництво енергії сонячного світла і вітру збільшується вдвічі, її ціна зменшується на 20%.

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Найпопулярніші у світі джерела "зеленої" енергії: названо список

Варто відзначити, що енергетично багаті країни вже усвідомили масштаби майбутніх змін і інвестують прибуток від продажу нафти і газу на розробку необхідної для використання поновлюваних джерел енергії інфраструктури.

"У міру зниження залежності від викопного палива Росія, бюджет якої на 40% залежить від нафти і газу, буде все більше поступатися позиціями Китаю, на який припадає 40% світових інвестицій в технології використання поновлюваних джерел енергії. Згідно з останніми даними, Росії належить менше 15 тис. патентів в областях "зелених технологій", США – 100 тис., а Китаю – 165 тис", – підкреслює Times.

Подібні зміни нададуть руйнівний ефект економіці країн, які не встигли вчасно інвестувати в інші джерела доходу. Через це різкий перехід на "зелену" енергетику згубно позначитися на всій глобальній фінансовій системі, що і стане закінченням ери нафти, газу і вугілля.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в 2020 році Шотландія повністю перейде на поновлювані джерела енергії.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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hunt andres
hunt andres
У хо хлов новая зрадная погремушка)))
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
То-то Штаты так борются за месторождения в латинской Америке и на ближнем Востоке... Не знают они, что по этому поводу думают х*хлод*билы!!!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Патент на жовто - блакитные труселя вже оформили, рагули?!
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