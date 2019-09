На швидкості в потік машин: з автопілотом Tesla стався новий конфуз

У США на швидкісній автостраді Massachusetts Turnpike водій електрокара Tesla заснув за кермом і їхав на автопілоті з високою швидкістю протягом тривалого часу.

Про це в Twitter повідомив очевидець інциденту, Дакота Рендалл, який опублікував відео і згодом підкреслив, що те, що відбувається, не є жартом або постановкою.

"Якийсь хлопець буквально заснув під час руху по Mass Pike (відмінне для цього місце). Tesla круті, а?" - підписав він відео.

На кадрах видно, що водій спить, поки його автомобіль їде по трасі в режимі автопілота.

У коментарях представники Tesla відповіли, що більшість таких відео є пранками, оскільки на високих швидкостях водій отримує звукове попередження, якщо його руки знаходяться не на кермі протягом 30 або менше секунд.

Система автопілота Tesla має розширені функції безпеки, однак в компанії підкреслюють, що вона не призначена для того, щоб спати за кермом і взагалі не звертати уваги на навколишнє оточення.

