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10 вересня • оновлено в 22:36
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На швидкості в потік машин: з автопілотом Tesla стався новий конфуз

9.4т Читати матеріал російською

У США на швидкісній автостраді Massachusetts Turnpike водій електрокара Tesla заснув за кермом і їхав на автопілоті з високою швидкістю протягом тривалого часу.

Про це в Twitter повідомив очевидець інциденту, Дакота Рендалл, який опублікував відео і згодом підкреслив, що те, що відбувається, не є жартом або постановкою.

На швидкості в потік машин: з автопілотом Tesla стався новий конфуз

reddit.com

Новини
Tesla на автопілоті стала винуватцем страшної аварії: з'явилося жорстке відео

"Якийсь хлопець буквально заснув під час руху по Mass Pike (відмінне для цього місце). Tesla круті, а?" - підписав він відео.

На кадрах видно, що водій спить, поки його автомобіль їде по трасі в режимі автопілота.

У коментарях представники Tesla відповіли, що більшість таких відео є пранками, оскільки на високих швидкостях водій отримує звукове попередження, якщо його руки знаходяться не на кермі протягом 30 або менше секунд.

Система автопілота Tesla має розширені функції безпеки, однак в компанії підкреслюють, що вона не призначена для того, щоб спати за кермом і взагалі не звертати уваги на навколишнє оточення.

Сам очевидець зазначив, що відео не підстановкою, спростовуючи припущення представників Tesla.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як автопілот електрокара Tesla потрапив в серйозну аварію в США.

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Тема
електрокари
Місце
США
Тег
електромобілі
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