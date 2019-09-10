На швидкості в потік машин: з автопілотом Tesla стався новий конфуз

У США на швидкісній автостраді Massachusetts Turnpike водій електрокара Tesla заснув за кермом і їхав на автопілоті з високою швидкістю протягом тривалого часу.
Про це в Twitter повідомив очевидець інциденту, Дакота Рендалл, який опублікував відео і згодом підкреслив, що те, що відбувається, не є жартом або постановкою.
reddit.com
"Якийсь хлопець буквально заснув під час руху по Mass Pike (відмінне для цього місце). Tesla круті, а?" - підписав він відео.
На кадрах видно, що водій спить, поки його автомобіль їде по трасі в режимі автопілота.
У коментарях представники Tesla відповіли, що більшість таких відео є пранками, оскільки на високих швидкостях водій отримує звукове попередження, якщо його руки знаходяться не на кермі протягом 30 або менше секунд.
Система автопілота Tesla має розширені функції безпеки, однак в компанії підкреслюють, що вона не призначена для того, щоб спати за кермом і взагалі не звертати уваги на навколишнє оточення.
Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).- Dakota Randall (@DakRandall) September 8, 2019
Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn
Сам очевидець зазначив, що відео не підстановкою, спростовуючи припущення представників Tesla.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як автопілот електрокара Tesla потрапив в серйозну аварію в США.
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