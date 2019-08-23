Hyundai представит новый электрокар в стиле ретро: в сеть попали первые фото

Корейский автопроизводитель Hyundai представит электрический концепт-кар под названием Hyundai 45 на Международном автосалоне во Франкфурте (Германия) 10 сентября.

Об этом пишет “Автостат”. Внешне электро-концепт "45" напоминает серийный Hyundai, который компания выпускала еще в 70-х годах 20-го века. В релизе не называют имя, но похоже, что речь идет о Pony Coupe. Новый электрокар имеет все признаки современного прогрессивного дизайна и демонстрирует эволюцию стилистики бренда.

45 Автостат

Создатели назвали этот стиль "чувственная спортивность", говорится в сообщении. Новый концепт-кар призван показать дальнейшее направление развития дизайна автомобилей Hyundai, в том числе электромобилей.

Серийный Hyundai Pony 365 news

Hyundai Pony Coupe Concept 365 news

Как ранее писал OBOZREVATEL, электрический Hyundai Ioniq занял первое место в рейтинге электрокаров по энергоэффективности от агентства по охране окружающей среды США. Как оказалось, Hyundai Ioniq Electric 2019 в комбинированном режиме расходует минимально возможные 154 Вт*ч/км.

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