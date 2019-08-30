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На чверть дешевше: Audi представить новий електричний позашляховик

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Компанія Audi представила більш дешеву версію електрокроссовера Audi e-tron.

Про це повідомляє Electrek. Новий позашляховик буде на 25% дешевше більш ранньої версії цієї моделі. У Норвегії ціна Audi e-tron 50 стартує від $ 55 000.

Крім більш низької ціни новий e-tron оснащений акумулятором ємністю 71 кВт*год проти 95 кВт*год у свого попередника, представленого раніше цього місяця. Відповідно, зменшився і запас ходу – з 399 км до 299 км за методикою WLTP.

Як повідомили в компанії, менший акумулятор також повільніше заряджається. Але з урахуванням меншої ємності батареї час повного заряду залишається аналогічним.

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На чверть дешевше: Audi представить новий електричний позашляховик

ITC

Що стосується двигунів, електромобіль, як і раніше, оснащений повнопривідною системою з двома двигунами, але його потужність знижена з 402 к.с. до 308 к.с. (230 кВт). У зв'язку з цим розганятися до "сотні" він буде за 7 секунд, а максимальна швидкість дорівнює 190 км/ч.

Новий кросовер планують випускати тільки для європейського ринку. Це направлено на зниження ціни, особливо в Німеччині, де можна отримати доступ до державних пільг, які доступні тільки для електромобілів з ціною не вище 70 тис. євро.

Audi e-tron 50

Audi e-tron 50

ITC

Audi e-tron 50

Audi e-tron 50

ITC

Audi e-tron 50

Audi e-tron 50

ITC

Audi e-tron 50

Audi e-tron 50

ITC

Audi e-tron 50

Audi e-tron 50

ITC

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, корейський автовиробник Hyundai представить електричний концепт-кар під назвою Hyundai 45 на Міжнародному автосалоні у Франкфурті 10 вересня.

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Тема
електрокари
Місце
Німеччина
Теги
електромобілі Audi Green Oboz
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